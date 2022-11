Dramma a Sassari: donna trovata morta in casa, grave la sorella gemella In un appartamento a Sassari un’anziana è stata trovata morta mentre la sorella è in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, entrambe sarebbero cadute dentro casa.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una donna morta, la sorella in gravi condizioni. È quanto hanno trovato oggi i vigili del fuoco in un appartamento in via Cesare Pavese a Sassari, nel quartiere Monte Rosello.

Un’anziana signora tra i 75 e gli 80 anni è stata trovata ormai priva di vita in casa, con lei c’era la sorella gemella, che è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata da un'ambulanza del 118.

Al momento non si conoscono le cause della tragedia ma secondo una prima ricostruzione le due sorelle potrebbe essere cadute, forse nel tentativo di aiutarsi a vicenda, e poi probabilmente nessuna delle due è riuscita a chiedere aiuto chiamando i soccorsi.

Secondo quanto trapela, non risulterebbero segni di effrazione in casa così come sarebbe stata già esclusa l’ipotesi di un malore in seguito a una fuga di gas. L'allarme è stato dato da alcuni parenti, preoccupati perché da qualche giorno non avevano loro notizie e non riuscivano in nessun modo a contattare le due zie.

Nella casa a Sassari sono così intervenuti, nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco che, aperta la porta, si sono trovati di fronte la drammatica scena. Entrambe le donne erano a terra, una morta e l'altra ancora viva ma in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra volante della Questura di Sassari e hanno verificato, assieme ai colleghi della Scientifica, che non c'era appunto nessun segno di effrazione. Dopo gli accertamenti la salma dell'anziana deceduta è stata restituita alla famiglia.