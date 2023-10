Dramma a Lecce, auto si ribalta: 22enne muore, ferita la coetanea incinta L’incidente è avvenuto poco prima delle nove all’uscita tra Galugnano e Cavallino in direzione Lecce: sul posto immediati i soccorsi del 118 e la polizia stradale. La compagna della vittima, prossima al nono mese di gravidanza, è stata condotta in condizioni gravi all’ospedale “Fazzi”.

A cura di Matteo Pelliccia

Foto di repertorio.

Un giovedì 18 ottobre di sangue, che ha scosso le vie salentine, con un tragico incidente che ha coinvolto una giovane famiglia questa mattina, poco prima delle nove, sulla strada statale Maglie-Lecce, a San Donato di Lecce, nell'entroterra pugliese.

Il ventiduenne Stefano Maggio, originario di Cutrofiano, in provincia di Lecce, ha perso la vita in circostanze ancora completamente da verificare dopo il ribaltamento della Fiat Punto. Era in auto con la fidanzata sua coetanea, incinta al nono mese di gravidanza.

Secondo le primissime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto tra Galugnano e Cavallino in direzione Lecce, non lontano dal centro commerciale locale della zona, quando la coppia ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltata sulla carreggiata dopo un violento impatto contro il guardrail.

Gli automobilisti che hanno assistito all'incidente hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale del 118. Purtroppo, per il giovane alla guida, non c'è stato nulla da fare. I medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

La compagna, anche lei ventiduenne e in avanzato stato di gravidanza, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Fazzi" di Lecce. A quanto si apprende dai più recenti accertamenti, le condizioni del feto sarebbero comunque in condizioni stabili.

La polizia stradale sta attualmente lavorando per ricostruire l'accaduto, e sul luogo sono presenti anche i carabinieri. L'incidente ha causato disagi e code nella zona durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto.

La dinamica dello schianto è comunque ancora in fase di completo accertamento da parte delle forze dell’ordine. A bordo dell’auto vi erano sicuramente soltanto i due ragazzi, originari della provincia salentina.