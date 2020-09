Una donna ha partorito all’improvviso, prima ancora di poter arrivare in ospedale, e purtroppo il bimbo che portava in grembo non ce l’ha fatta. Il drammatico fatto è avvenuto questa mattina, lunedì 28 settembre, a Gemona del Friuli, comune in Friuli Venezia Giulia. Intorno alle 8 del mattino la donna, una trentenne del posto, ha partorito nei pressi di una scuola materna.

La coppia aveva accompagnato il figlio a scuola – Secondo una prima ricostruzione fornita dai quotidiani locali, la donna, incinta all’ultimo mese di gravidanza, si trovava col compagno e insieme questa mattina erano andati ad accompagnare il figlio a scuola. Poi avrebbero voluto raggiungere l’ospedale di Tolmezzo dato che durante la notte scorsa la signora aveva avuto dei dolori.

Per la neonata non c'è stato nulla da fare – All’improvviso, mentre si trovavano ancora in strada nei pressi dell'istituto scolastico, la donna è stata colpita dalle contrazioni. Il marito ha immediatamente chiamato i sanitari e nel frattempo ha prestato soccorso alla moglie: l’ambulanza è arrivata sul posto poco dopo ma intanto è nata una bambina che purtroppo – nonostante il pronto intervento dei sanitari che hanno portato mamma e figlia all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine – è morta poco dopo.