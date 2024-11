video suggerito

Dove nevicherà sull'Italia, le previsioni di oggi e domani: le zone coinvolte Il fronte freddo che ha raggiunto la nostra Penisola nella giornata di ieri proseguirà anche nelle prossime ore. Attesi in Italia piogge, acquazzoni e la neve su Alpi, Prealpi e sui rilievi centrali del settore appenninico a quote attorno ai 1000 metri. Le previsioni meteo.

A cura di Eleonora Panseri

Il fronte freddo che ha raggiunto la nostra Penisola nella giornata di ieri proseguirà anche nelle prossime ore. Attesi in Italia piogge, acquazzoni e la neve su Alpi, Prealpi e sui rilievi centrali del settore appenninico a quote attorno ai 1000 metri.

Nella serata di ieri, giovedì 21 novembre, nevicate hanno interessato gran parte del territorio della provincia di Trento, con fenomeni che si sono estesi anche nelle valli più basse. Freddo e prime nevi anche sulla Lombardia dal pomeriggio di giovedì.

In Alto Adige nel tardo pomeriggio di giovedì ci sono state nevicate che in serata hanno raggiunto anche alcune località di fondovalle. Nella notte le stazioni di rilevamento poste a oltre 3mila metri hanno segnato -21 gradi. Nella giornata di giovedì ha nevicato debolmente anche in Toscana, dove i fiocchi sono caduti sino a 1.400 metri di quota.

Meteo, neve sui rilievi centrali: le previsioni di venerdì 22 novembre

La situazione al Nord migliorerà già nelle prime ore di oggi, venerdì 22 novembre, quando l'ondata di freddo transiterà verso il centro-sud del Paese.

Piogge e temporali saranno diffusi sull’area tirrenica e abbondanti nevicate sul settore appenninico a quote attorno ai 1000 metri nei rilievi centrali e a quote più alte al Sud.

Si tratterà, però, di una situazione passeggera. Già verso sera ci saranno segnali di miglioramento che lasciano presagire un fine settimana di relativa calma.

Quanto durerà la neve e finirà l'ondata di freddo sull'Italia

Dopo questo primo assaggio d'inverno, nel weekend è infatti atteso un deciso miglioramento grazie alla rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale.

Nella giornata di oggi, venerdì 22 novembre, al Nord, in Toscana e Lazio si prevede un rapido miglioramento, che domani, sabato 23, si estenderà a tutto il nostro Paese, con il ritorno del sole ovunque.