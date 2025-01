video suggerito

Dove nevicherà sull'Italia alla Befana, le previsioni di oggi del weekend dell'Epifania: le zone coinvolte Il lungo fine settimana della befana del 4, 5 e 6 gennaio sarà caratterizzato da tempo incerto e molto nuvoloso su tutta l'Italia con piogge sparse e freddo ma anche abbondanti nevicate in alta quota. Freddo polare però in arrivo in settimana con quota neve in abbassamento fino a zone collinari.

A cura di Antonio Palma

Le previsioni meteo del weekend dell'Epifania indicano cielo molto nuvoloso sull’Italia con piogge diffuse, prima al sud poi al nord, e anche neve in quota durante il fine settimana del 4 e 5 gennaio e il giorno della Befana del 6 gennaio 2025. Il tempo in generale sarà in deciso peggioramento un po’ ovunque e molto variabile con correnti d'aria più fredde e nuove nevicate ma sarà solo il preludio all’arrivo di aria gelida di origine artica nei giorni successivi.

Dove nevicherà nel weekend della Befana: precipitazioni oltre i 700 metri

Il fine settimana della Befana che chiuderà il periodo festivo sarà caratterizzato da tempo molto variabile con molte nubi basse e piogge sparse ma anche freddo intenso e nevicate abbondanti sulle Alpi, ma solo a quote superiori ai 700/800 metri. Tra sabato 4 e domenica 5 gennaio avremo precipitazioni sparse prima sulle regioni meridionali, come Calabria e Basilicata tirrenica, e poi al nord in particolare tra Liguria ed alta Toscana, in estensione alla pianura tra Lombardia ed Emilia-Romagna e alle coste del Lazio. Temperature rigide ovunque e in ulteriore abbassamento il lunedì dell’Epifania quando ci saranno abbondanti nevicate in area alpina, soprattutto quella occidentale, ma anche sulle Prealpi.

Ondata di freddo polare, calo delle temperature e vento: le zone coinvolte

Il freddo più intenso arriverà però solo dopo la befana. Da martedì 7 gennaio, infatti, sull’Italia farà irruzione un vortice di aria gelida di origine polare che farà abbassare drasticamente le temperature che, insieme alle precipitazioni previste, porteranno abbondanti e diffuse nevicate al nord, anche a quote collinari. La nuova perturbazione interesserà prima il Nord ovest poi il Nordest e il Centro-sud prima di dirigersi verso i Balcani. Le tendenze meteo indicano dal pomeriggio di martedì nevicate già a bassa quota su tutto il nord-ovest e le regioni alpine, specialmente su Piemonte e Lombardia. Da mercoledì 8 gennaio possibile neve anche a quota basse e in estensione a Emilia Romagna e Triveneto.