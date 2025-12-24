Dove nevica a Natale e Santo Stefano: fiocchi fino a bassa quota sugli Appennini

Maltempo con temporali e nubifragi ma anche intense nevicate fino a quote collinari sono attesi sull'Italia per la giornata di Natale 25 dicembre 2025 e quella di Santo Stefano del 26 dicembre. Responsabile è la doppia azione di due vortici che si sono stabilizzati sul Mediterraneo Occidentale con intensi effetti sul nostro Paese tali da far scattare un'allerta meteo rossa e arancione in diversi settori delle Regioni settentrionali.

Dove nevicherà a Natale secondo le ultime previsioni

Prima che il vortice ciclonico si sposti verso la Spagna esaurendo poi i suoi effetti sull'Italia nel prossimo weekend, per tutta le giornata di Natale, giovedì 25 dicembre,avremo precipitazioni temporalesche intense sia al Nord sia al Centro Sud. Sulle regioni settentrionali attese nevicate anche molto intense sulle regioni Alpine, in particolare sul Cuneese, con quantitativi che localmente raggiungeranno i cento centimenti di neve fresca. Al mattino neve anche sull'Appennino Tosco Emiliano anche quote basse, fino ai 400 metri. Alto il pericolo valanghe in Piemonte a cusa dell’abbondante neve fresca e dei distacchi in quota dovuti ad accumuli da vento. Al centro temporali intensi interesseranno tutte le regioni del versante tirrenico, l'Umbria, l'Abruzzo e le Marche. Al sud temporali sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia. Venti forti da E-NE su alto Adriatico e Mar Ligure.

Dove nevicherà a Santo Stefano in Italia

La giornata di Santo Stefano di venerdì 26 dicembre infatti sarà caratterizzata da un lieve e generale miglioramento del tempo su gran parte dell'Italia anche se persisteranno al nord residue precipitazioni sull’ovest del Piemonte, su Valle d'Aosta, su Liguria sull'Appennino emiliano dove ci sarà una lenta attenuazione dei fenomeni solo nel pomeriggio. Attese ancora nevicate sopra i 500 metri al mattino sulle Alpi occidentali. Al centro invece precipitazioni sparse sui versanti adriatici e sulla Sardegna. A sud infine possibili piogge, che dal pomeriggio tenderanno ad assumere anche carattere di rovescio o temporale su Salento, sui settori meridionali della Calabria ionica e sulla Sicilia orientale.