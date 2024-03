Dove arriverà l’ondata di pioggia e neve in Italia e quanto durerà: le previsioni meteo di Giuliacci Quanto durerà l’ondata di maltempo sull’Italia con pioggia e neve? Complice l’arrivo di 3 perturbazioni atlantiche, pioverà dal 5 al 12 marzo, con rischio nubifragi sulle regioni di Nord Ovest, Lazio, Umbria, Campania, Triveneto e ovest della Sardegna: le previsioni meteo di Giuliacci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Almeno fino al 12 marzo pioverà su tutta Italia, complice l'arrivo di tre perturbazioni atlantiche, che porteranno anche neve anche se le temperature si manterranno gradevoli.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato quali saranno le condizioni climatiche sulla Penisola nei prossimi giorni, quando ci sarà una nuova ondata di maltempo con piogge abbondanti, anche con nubifragi in alcune regioni, e neve, dopo quella dei giorni scorsi.

Quando arriverà la nuova ondata di maltempo in Italia e quanto durerà

Secondo il colonnello Giuliacci, "tra il 5 e il 12 marzo pioverà tutti i giorni in tutta Italia per l’arrivo di tre perturbazioni. La prima perturbazione atlantica tra domani, martedì 5 marzo e giovedì 7 porterà prima pioggia al Nord, su bassa Calabria, nord della Sicilia e poi piogge deboli sparse al Centro. Mercoledì le piogge arriveranno anche su Liguria, Lombardia, Triveneto, regioni centrali, salernitano e Calabria tirrenica. Giovedì 7 rovesci sono previsti al sud, tranne la Sicilia, e fenomeni sparsi su nord est e regioni centrali".

Poi tra l’8 e il 9 marzo arriva la seconda perturbazione: "Venerdì 8 marzo sono previste piogge al Nord Ovest e Sardegna, sabato 9 pioggia al centro nord, Campania, Puglia e Sardegna. E infine, la terza perturbazione tra il 10 e il 12 marzo: domenica 10 ci saranno pogge su tutta l’Italia tranne che sulla Sicilia e che saranno anche abbondanti al centro nord, mentre lunedì 11 ci saranno piogge su regioni tirreniche e Sardegna e martedì 12 rovesci pomeridiani al Centro Sud. Dal 13 al 15 dovrebbe tornare il bel tempo", ha spiegato Giuliacci.

Il quale ha anche indicato quali saranno le regioni in cui le piogge saranno più abbondanti (in totale potrebbero cadere tra i 50 e i 100 millimetri) anche con rischio nubifragi: "Parliamo del Nord Ovest, Lazio, Umbria, Campania, Triveneto e ovest della Sardegna".

Dove nevicherà nei prossimi giorni: le regioni coinvolte

Non mancheranno le nevicate. Giuliacci ha spiegato che "martedì 5 marzo nevicate sono previste sulle Alpi intorno ai 10 centimetri e a quota 1200/1400 metri, mercoledì 6 sempre nevicate sulle Alpi intorno ai 10/20 centimetri a quote 700/1000 metri. Nevicate anche su entroterra ligure e Appennino centro settentrionale intorno ai 10 centimetri a quota mille metri e giovedì nevicate deboli su Abruzzo, Molise e Campania. Venerdì 8 cadranno non più di 10 centimetri sulle Alpi Centrali intorno a quota 1000/1200 e sabato 9 nevicate sulle Alpi anche qui a quota 800/1000. Domenica 10 marzo nevicate abbondanti fino a 30 centimetri a quote intorno ai 1000 metri. Infine, lunedì 11 marzo ci saranno deboli nevicate fino a 10 centimetri sulle alpi a quota 1000/1200″.

Le temperature, tuttavia, nn saranno rigide: "Non saranno né troppo al di sopra della media né troppo al di sotto. Saranno gradevoli", ha concluso il colonnello.