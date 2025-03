Dorme nel cassonetto e rischia di finire schiacciato nel compattatore: salvato da due operatori a Pescara

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una storia di coraggio e, soprattutto, prontezza quella che arriva da Pescara, avvenuta nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 marzo, quando un uomo senza fissa dimora è stato ritrovato, miracolosamente vivo, all’interno di un compattatore dei rifiuti. La sua vita è stata salvata grazie all’attenzione e alla prontezza di un operatore di ‘Ambiente', azienda che gestisce lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo adriatico.

Tutto è iniziato quando il lavoratore, che si trovava a bordo del mezzo di raccolta della spazzatura, ha notato un'ombra attraverso la telecamera del camion. "Noi sui mezzi abbiamo la telecamera e dalla telecamera, ho visto come un'ombra", ha raccontato l'uomo. In un primo momento, sembrava essere qualcosa di poco rilevante, ma la sua intuizione si è rivelata fondamentale: dentro al cassonetto c'era una persona. Il macchinario era in funzione e stava compattando i rifiuti, quindi il rischio che il malcapitato venisse schiacciato dal meccanismo di compattazione era altissimo.

Senza perdere tempo, l'addetto ha immediatamente fermato la pressa e bloccato tutta l'attrezzatura. Esaminando meglio la situazione, ha notato delle buste di rifiuti e subito si è reso conto che l'uomo era stato travolto da questi, ma stava ancora respirando. Il capoturno è stato avvisato e ha prontamente raggiunto il camion. Salito a bordo, ha notato una mano che spuntava tra i sacchetti. "Mano a mano che toglieva i rifiuti, si sentiva l’uomo respirare, ma non urlava, probabilmente a causa dei troppi rifiuti che aveva addosso", ha aggiunto l’operatore.

Grazie a un intervento rapido e preciso, l'uomo è stato liberato. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. In stato confusionale, lo sfortunato non riusciva a comunicare correttamente, ma grazie all’intervento tempestivo è stato salvato.

Di origine straniera e senza fissa dimora, è stato ricoverato in ospedale per la frattura di una gamba. Ha poi spiegato che stava cercando di rifugiarsi dal freddo quando si era adagiato dentro un cassonetto in via Teramo, nel centro della città. Durante la notte, il cassonetto è stato poi raccolto e il contenuto è stato scaricato nel compattatore, dove l'uomo è stato travolto dai rifiuti.

In 25 anni di lavoro nel settore, l'operatore ha dichiarato che non gli era mai capitato nulla di simile.

"Sono degli eroi. Hanno salvato una vita umana con prontezza di riflessi. Bravissimi", ha detto il sindaco, Carlo Masci, che in mattinata ha voluto incontrare gli operatori con il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli.