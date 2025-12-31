Dopo quasi due anni torna Fleximan nel Ravennate: abbattuto l’autovelox sulla Statale 16

È tornato dopo quasi 2 anni Fleximan e questa volta ha scelto di abbattere l’autovelox sulla Statale 16, all’altezza di Mezzano. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile dell’atto vandalico.

Dopo quasi due anni, è tornato nel Ravennate Fleximan, l'uomo che negli anni scorsi ha abbattuto decine di autovelox. Il vandalo, intorno alle 2 di notte tra lunedì e martedì, a Mezzano, ha tagliato l'autovelox posizionato sulla statale 16. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia Locale di Ravenna. In mattinata sono stati recuperati i resti dell'autovelox, mentre in parallelo sono state avviate le indagini per risalire al colpevole del gesto.

Nel corso del 2024, Fleximan (o una serie di emulatori) aveva tagliato, probabilmente con l'ausilio di flessibili, decine di autovelox in tutta Italia. In poche settimane 5 dispositivi erano stat abbattuti nel Ravennate.

Il novello Fleximan, secondo quanto emerso dalle prime indagini, si è avvalso della scarsa visibilità dovuta alla nebbia e di un flessibile, l'apparecchio portatile che taglia pietre e metalli mediante un disco di materiale abrasivo. Così il nuovo vandalo è riuscito ad abbattere l'autovelox sulla Statale 16 e a far perdere le sue tracce.

I primi colpi di Fleximan erano iniziati nel maggio 2023 a Bosaro (Rovigo). È qui che il vandalo ormai famoso ha debuttato, abbattendo al chilometro 51 il dispositivo entrato in funzione il 20 marzo. I colpi si sono ripetuti fino a febbraio, quando l'ultimo Fleximan ha fatto cadere un rilevatore di velocità sulla Provinciale tra Asola e Casalromano. Ora il vandalo sembra essere tornato con un colpo avvenuto alle 2 del mattino: un'azione fulminea e precisa che ha fatto pensare subito proprio alla figura diventata una vera e propria leggenda sulle strade d'Italia e in particolare del Veneto, dove Fleximan ha dato filo da torcere alle autorità per tutto il 2023, distruggendo diversi rilevatori di velocità poi installati di nuovo e spesso distrutti poco dopo dalla stessa figura.