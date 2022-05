Donna trovata senza vita in casa a Lecce, sul letto tracce di sangue: morta da almeno 3 giorni Una donna di 77 anni, Cecilia Campasena, è stata trovata morta nella sua casa a Lecce. Sul letto tracce di sangue: il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

A cura di Susanna Picone

Una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lecce. Il decesso, secondo le prime informazioni, risalirebbe ad almeno tre giorni fa, ma la donna è stata trovata solo nella serata di ieri, lunedì 9 maggio. Cecilia Campasena – questo il nome della donna trovata morta – aveva 77 anni e nell’appartamento in cui è stata trovata viveva da sola. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa che, non vedendola da giorni, hanno chiamato il 113.

Gli agenti della squadra Mobile e i Vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno trovato l'anziana per terra, con escoriazioni alle ginocchia e ai polsi. Sul letto e sulle lenzuola sono state trovate tracce di sangue. Per questo il magistrato di turno ha disposto l'autopsia e ha posto sotto sequestro l'appartamento. Dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di effrazione alla porta e alle finestre. L'abitazione della donna è stata sequestrata. Al momento non si escluderebbe alcuna ipotesi su quanto accaduto.

Articolo in aggiornamento