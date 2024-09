video suggerito

Donna trovata morta nella sua casa ad Arezzo: deceduta da più di un mese, la figlia risulta irreperibile Il corpo di una donna di 92 anni è stato trovato ad Arezzo, nella casa dove l'anziana abitava, in via Montanara. Il decesso, secondo quanto ricostruito, risalirebbe almeno a un mese fa. Della figlia 60enne della donna, che viveva con lei, non si hanno più notizie e il suo cellulare risulta irraggiungibile.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il corpo di una donna di 92 anni è stato trovato ad Arezzo, nella casa dove l'anziana abitava, in via Montanara. Il decesso, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, risalirebbe almeno a un mese fa. Della figlia 60enne della donna, che viveva con lei, non si hanno più notizie e il suo cellulare risulta irraggiungibile.

Chi indaga sta cercando di capire se il decesso della 92enne possa essere in qualche modo con la scomparsa della figlia. La polizia di Arezzo, poco dopo il ritrovamento, avvenuto nella serata di sabato 31 agosto, ha diramato una nota di ricerca in tutta Italia. Anche se la donna per il momento non è indagata.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato nel letto, sotto le coperte. In mano la donna teneva il telecomando della Tv e accanto aveva la carcasse del suo gatto, morto di stenti perché nessuno si era più preso cura di lui.

A dare l'allarme sono stati i proprietari dello stabile perché da luglio non ricevevano più l'affitto e anche perché sentivano un cattivo odore provenire dall'appartamento. Le cause del decesso saranno chiarite dall'autopsia, disposta dalla pubblico ministero di turno Julia Maggiore e che dovrebbe venir eseguita nei prossimi giorni.

Sul cadavere, in base a un primo esame eseguito dal medico legale e dalla polizia scientifica, non sono state trovate tracce evidenti di violenza. L'appartamento è stato trovato in ordine. Al momento quindi il ritrovamento del corpo della 92enne resta avvolto dal mistero.

Dalle indagini è emerso che la figlia della 92enne, che dormiva su una brandina nella piccola cucina della casa, non avrebbe un lavoro né un'auto di proprietà con la quale si sarebbe potuta allontanare. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la 60enne sarebbe stata avvistata a luglio nella stazione di Perugia e alcune settimane fa a Rimini.