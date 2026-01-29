Donna ruba la cassetta delle mance mentre beve il caffè a Bari: furto ripreso dalle telecamere

Il furto avvenuto in una creperia di Bari è stato ripreso dalle telecamere del locale e il video è finito sui social: “Vieni da Stacco per un caffè e ti porti via anche le mance delle ragazze. No comment, solo vergogna”

Entra nel locale come un normale cliente, ordina un caffè e lo consuma senza destare sospetti. Poi, approfittando di un attimo di distrazione dietro al bancone, compie il gesto: afferra il contenitore delle mance e lo nasconde sotto il cappotto, allontanandosi poco dopo. È quanto accaduto in uno dei punti vendita di Stacco, nota catena di creperie molto frequentata a Bari e presente in città con tre locali.

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e successivamente condivisa sui social dagli stessi titolari. Nel filmato si vede chiaramente una donna attendere che una dipendente si sposti per servire un altro cliente, allungare il braccio oltre il bancone e impossessarsi del salvadanaio destinato alle mance del personale. Tutto avviene in pochi secondi, mentre nel locale si continua a lavorare come se nulla fosse.

"Vieni da Stacco per un caffè e ti porti via anche le mance delle ragazze. No comment, solo vergogna", scrivono i gestori nel post che accompagna il video, diventato rapidamente virale. La cassetta, nascosta sotto la giacca, risulta ben visibile nelle immagini ma evidentemente passa inosservata agli occhi dei dipendenti del locale, impegnati in quel momento nel servizio. La donna finisce di sorseggiare il suo caffé e poi va via.

L’episodio si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per i commercianti locali, già colpiti da furti e danneggiamenti, come quello al ristorante Mastro Ciccio dove un ladro ha portato via 3.250 euro. Il gesto ha suscitato indignazione e solidarietà sui social; resta da vedere se il titolare presenterà denuncia alle forze dell’ordine.