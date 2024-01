Donna muore travolta da treno Intercity alla stazione di Chivasso: ritardi sulla linea Torino-Milano Dramma alla stazione ferroviaria di Chivasso (Torino), dove una donna è stata travolta da un treno Intercity notte sul binario 2 per cause che sono ancora in via di accertamento. Disagi e ritardi alla linea ferroviaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Una donna di circa 60 anni è morta sul colpo investita da un treno alla stazione ferroviaria di Chivasso (Torino). È successo oggi sulla linea ‘convenzionale' Torino-Milano. La vittima è stata travolta da un Intercity notte proveniente da Salerno sul binario 2 per cause che sono ancora in via di accertamento. La tragedia si è verificata poco dopo le 9.

La donna pare fosse ancora in vita quando sono arrivati i soccorsi, ma è deceduta sul posto dopo lunghi tentativi di rianimazione. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di un caso di suicidio.

Dalle 10.45 è tornato operativo il binario 3 a seguito del nullaosta della polizia ferroviaria. In ripartenza il traffico regionale per Milano, si registrano cancellazioni e allungamenti dei tempi di viaggio fino a un'ora e mezza, come conferma Trenitalia sul proprio sito internet. Nell'interruzione sono stati coinvolti i treni delle linee Milano-Torino convenzionale, Chivasso-Ivrea e Torino-Casale-Valenza.

In particolare , i treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. I binari 1 e 2 ancora chiusi per consentire il proseguimento degli accertamenti delle forze dell'ordine. I viaggiatori dell'Intercity notte 798 che ha investito la donna hanno proseguito con bus fino a Torino Porta Nuova.

Si tratta del secondo episodio del genere nel corso della mattinata. Alle 08:15, infatti, a Perugia un'altra donna è stata investita da un treno, morendo sul posto. L'incidente è avvenuto tra le stazioni di Perugia e Ponte San Giovanni, in direzione Foligno. Il treno coinvolto è il Regionale numero 4720 sulla linea Chiusi-Foligno. Sulle cause dell'accaduto sono in corso indagini da parte della polizia ferroviaria. Secondo quanto si è potuto apprendere, in base ai primi accertamenti, non si esclude il gesto volontario. Disagi al traffico ferroviario, ma la circolazione è già ripresa.