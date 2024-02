Donna di 41 anni uccisa a coltellate nel Padovano: i Carabinieri cercano il marito Una donna di 41 anni è stata trovata morta, uccisa a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un’abitazione non lontano dalla caserma dei Carabinieri. I militari dell’Arma sono alla ricerca del marito 39enne della vittima che al momento risulta irreperibile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una donna di 41 anni è stata trovata morta, uccisa a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un'abitazione non distante dalla caserma dei Carabinieri. A dare l'allarme sembra sia stata la mamma della 41enne, a cui appartiene la casa dove è avvenuto il femminicidio.

I militari dell'Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul posto, con i carabinieri del nucleo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.

Si tratta del secondo femminicidio in meno di 24ore: nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 febbraio, a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, un 56enne, Vittorio Pescaglini, ha ucciso a coltellate in strada la moglie, Maria Batista Ferreira, dalla quale si stava separando. Dopo il delitto si è costituito chiamando i carabinieri.

