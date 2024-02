Lucca, uccide la moglie a coltellate in strada e si costituisce: la coppia si stava separando Femminicidio in provincia di Lucca. Un uomo di 56 anni, italiano, ha ucciso a coltellate la moglie da cui si stava separando. È successo nel pomeriggio a Fornaci di Barga, in Garfagnana. Il delitto in strada davanti a numerosi testimoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

I carabinieri sono intervenuti a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove, da quanto si apprende, un 56enne, Vittorio Pescaglini, ha ucciso a coltellate in strada nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 febbraio, la moglie e poi si sarebbe costituito chiamando lui stesso i carabinieri.

Pare che coppia si stese separando: i due vivevano nella zona ma non erano residenti nel paese dove, forse, la donna si era rifugiata per sfuggire al marito.

Stando alle ricostruzioni l'uomo avrebbe colpito la donna, di origini brasiliane, con un coltello a lama lunga davanti a molti testimoni.

Il femminicidio è avvenuto intorno alle 17.30 in via Cesare Battisti, nella frazione del comune lucchese di Barga che si trova nella Garfagnana. Le forze dell'ordine indagano. Sul posto oltre ai militari dell'Arma, anche il 118.

Quando il personale sanitario ha raggiunto il luogo del delitto, per la donna non c'era già più nulla da fare se non constatarne l'avvenuto decesso.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo prima di consegnarsi ha scritto un messaggio ad un amico: "Ho fatto una cazzata".

