Amante dello sport e della natura: chi era Sara Buratin, la 41enne uccisa a coltellate a Bovolenta Sara Buratin sarebbe stata uccisa a coltellate nel cortile dell'abitazione della madre a Bovolenta. La donna, 41 anni circa, era mamma di una ragazzina di 15 anni. Sarebbe attualmente irreperibile il marito 39enne Alberto Pittarello, ricercato dagli inquirenti.

Aveva circa 41 anni Sara Buratin, la donna trovata morta a Bovolenta, in provincia di Padova. Secondo le prime informazioni, la 41enne sarebbe stata uccisa a coltellate e a trovare il suo corpo senza vita sarebbe stata la madre. Stando a quanto reso noto, la 41enne sarebbe stata uccisa nel cortile dell'abitazione della madre. Subito dopo il ritrovamento del cadavere, la donna ha allertato i carabinieri, la cui stazione si trova a pochi metri di distanza. La madre della vittima ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, arrivati sul posto nel tentativo di salvare la vita anche alla 41enne. Per Buratin, però, non vi era purtroppo già più nulla da fare

Chi era la 41enne Sara Buratin

La donna era mamma di un'adolescente di 15 anni e viveva insieme alla minore e al marito 39enne Alberto Pittarello, ricercato e al momento irreperibile. Buratin era molto legata alla figlia 15enne, con la quale è ritratta in molti scatti postati sui social. Con l'adolescente condivideva la passione per lo sport e per la natura. La 41enne avrebbe festeggiato il compleanno il prossimo 4 aprile, ma è stata uccisa con più coltellate da una mano non ancora individuata dagli inquirenti.

Secondo le ultime notizie, chi indaga sta cercando nelle acque del Bacchiglione in piena l'auto di Pittarello. Tracce di pneumatici, che potrebbero essere della vettura dell'uomo, un furgoncino, sono state trovate sull'argine del fiume nei pressi della vicina località di Ca' Molin. L'uomo è irreperibile da stamane.

Stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, un vicino di casa aveva sentito la coppia litigare pochi giorni fa. Il coltello con il quale sarebbe stata uccisa la donna è stato ritrovato a pochi metri dal cadavere ed è ora nelle mani degli inquirenti. Buratin era nota a Bovolenta, dove vivono circa 1.500 persone. La donna era nota a quasi tutti i residenti, che spesso la vedevano passeggiare con la figlia adolescente.

Sul luogo del delitto si è recata anche la sindaca del paese, Anna Pittarello, che conosceva bene la vittima. "Sono notizie che lasciano senza fiato – ha dichiarato la prima cittadina – piena fiducia negli inquirenti affinché si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione delle indagini". Stando a quanto da lei dichiarato, sul 39enne con la quale la donna viveva non sarebbero mai state fatte segnalazioni. "Non sappiamo ancora nulla – ha però specificato -, gli inquirenti dovranno approfondire. Non ci sono mai state segnalazioni o un sentore. Sono notizie che tolgono il respiro".

Non è chiaro se al momento del delitto la ragazzina fosse o meno in casa con la madre. Proseguono le indagini e le ricerche per risalire al killer che per il momento non è ancora stato fermato. Stando alle prime indiscrezioni, le attenzioni degli inquirenti sarebbero puntate sul marito della donna, un uomo di 39 anni che al momento risulta irreperibile.