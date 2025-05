Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Mattinata da dimenticare per il traffico ferroviario. I treni dell'Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti. L'origine dei disagi sarebbe stata sul nodo ferroviario di Firenze per una donna che vagava nei pressi dei binari vicino alla stazione di Rifredi. Mettendo così in pericolo sé stessa e la circolazione dei treni. C'è voluto qualche minuto prima che la polizia riuscisse a individuarla nei pressi della stazione di Sesto Fiorentino. La donna è stata soccorsa e portata al pronto soccorso di Careggi. Non è chiaro perché camminava lungo i binari: si sta procedendo con tutti gli accertamenti del caso.

Come prevedono le norme di sicurezza, i treni hanno iniziato a rallentare per tutto il tratto interessato facendo però in questo modo accumulare ritardi su ritardi. Alcuni treni Regionali, spiega Rete Ferroviaria Italiana, hanno subito cancellazioni e limitazioni nel percorso. Mentre i treni dell'alta velocità hanno subito anche un'ora di ritardo.