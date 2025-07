Donna cade nella cisterna per l’acqua piovana e muore annegata, tragedia a Cagliari

Terribile incidente domestico oggi nel Cagliaritano dove una donna è morta annegata dopo essere caduta nella cisterna interrata per la raccolta dell'acqua piovana nel cortile fuori dalla sua abitazione. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, in un'abitazione a Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari.

Sul posto sono accorsi di sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalla cisterna interrata nel cortile davanti casa e hanno provato a rianimarla. Per la signora però purtroppo non c'era più nulla da fare. La donna è stata dichiaratamente sul posto. La vittima si chiama Fiorenza Sanna, aveva 84 anni e abitava nella casa dove è avvenuto il fatto.

La vittima sarebbe scivolata, perdendo l'equilibrio mentre controllava da sola il livello dell'acqua della cisterna, finendo completamente dentro il pozzo. Una caduta di alcuni metri che non le ha dato scampo e la donna purtroppo è deceduta per annegamento.

Sul luogo dell'accaduto, in una via centrale della cittadina cagliaritana, sono intervenuti successivamente anche i Carabinieri della locale stazione assieme ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari e al personale specializzato della Seconda sezione rilievi del Nucleo investigativo. I militari dell'arma hanno effettuato i rilievi del caso sul luogo e avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti ma al momento non ci sono dubbi sulla causa accidentale della tragedia.

Il medico legale che ha effettuato un primo esame esterno del corpo ha confermato la morte per annegamento e non ha evidenziato altre ferite sul corpo. Resta da capire se la pensionata abbia perso l'equilibrio dopo essere inciampata o perché colpita da un malore improvviso che poi avrebbe portato alla caduta all'interno della cisterna profonda alcuni metri. Gli accertamenti proseguono ma la procura ha deciso di non disporre ulteriori analisi sulla salma che è stata restituita ai familiari per i funerali.