video suggerito

Donna cade dal balcone di casa a Marsala e muore, fermato il figlio: “Potrebbe averla spinta” Una donna oggi è morta a Marsala (Trapani) dopo essere caduta dal balcone di casa. I carabinieri hanno fermato il figlio: potrebbe averla spinta. Indagini in corso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dramma a Marsala dove questa mattina una donna è morta dopo essere precipitata dal balcone di casa in via Guglielmo Oberdan, alla periferia della città in provincia di Trapani. I carabinieri hanno fermato una persona: si tratterebbe del figlio della vittima, sospettato dell'omicidio della madre. È stato già interrogato per diverse ore.

Secondo gli inquirenti la donna potrebbe essere caduta perché spinta dal figlio, ma il condizionale è d'obbligo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che sono coordinati dal capo della Procura di Marsala, Fernando Asaro, insieme a due sostituti. Sul fermo si dovrà pronunciare, nelle prossime ore, il gip. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

In aggiornamento.