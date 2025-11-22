Donna accoltellata a Genova, i vicini sentono le urla e danno l’allarme: è caccia all’ex in fuga

Si cerca un uomo di 67 anni in fuga dopo aver aggredito una 75enne nell’entroterra di Genova. A dare l’allarme una vicina di casa che ha sentito i due litigare. Lui avrebbe avuto il divieto di avvicinarsi all’abitazione.

Immagine di repertorio

Una donna di settantacinque anni è stata aggredita a coltellate all'interno della sua abitazione a Genova. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre, a Montoggio in località Montemoro nell'entroterra di Genova. A quanto ricostruito, ad accoltellare la donna è stato il suo ex compagno, che poi è scappato dopo l’aggressione.

A dare l’allarme e consentire ai soccorsi di raggiungere la vittima è stata una vicina di casa della donna, che ha sentito la lite e ha chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuto il 118 con automedica ed elicottero dei vigili del fuoco: la settantacinquenne è stata colpita da almeno sei coltellate di cui una a una gamba, ma sarebbe rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori intervenuti sul posto l’hanno trasportata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.

A quel punto sono scattate le ricerche dell'ex compagno e convivente della donna, un uomo di 67 anni con il quale la vittima aveva avuto una relazione conclusa da qualche tempo con l'allontanamento da casa di lui. Le ricerche sono coordinate dai carabinieri che si occupano delle indagini. Al momento, a quanto si apprende, non è stata ancora rinvenuta l'arma utilizzata per colpire la donna.

Dopo l'accaduto è intervenuto, parlando coi giornalisti sul posto, il sindaco Montoggio Mauro Fantoni: "Circa quindici o venti giorni fa c’era già stato, da quanto si è saputo, un episodio di violenza da parte dell’uomo nei confronti della compagna, che è più anziana. In quell’occasione erano intervenuti i Carabinieri, che avevano disposto per lui il divieto di avvicinarsi all’abitazione. Oggi, da quanto sembra, l’uomo ha nuovamente raggiunto la frazione di Monte Moro".