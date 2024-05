video suggerito

Don Ciotti clonato con l’Intelligenza artificiale: voce e volto usati per truffare i malati La voce e il volto di don Luigi Ciotti sono stati clonati con l’Intelligenza artificiale per promuovere cure miracolose e ingannare persone malate e fragili. A denunciare l’accaduto è stato proprio il prete antimafia, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, che si è rivolto alla polizia postale e ha permesso di far partire un’inchiesta della magistratura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Don Luigi Ciotti.

La voce e il volto di don Luigi Ciotti clonati con l'intelligenza artificiale per ingannare persone malate e truffarle. A denunciare l'accaduto è stato proprio il prete antimafia, fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione Libera, che si è rivolto alla polizia postale e ha permesso di far partire un'inchiesta della magistratura.

Non è il primo personaggio noto a finire nella rete dei malintenzionati. All'inizio dell'anno, per esempio, in rete erano circolate immagini sessualmente esplicite, generate con l’intelligenza artificiale, della famosissima cantautrice Taylor Swift. Così come l'attore Tom Hanks, clonato a sua insaputadall’intelligenza artificiale per uno spot lo scorso anno.

Tra le vittime italiane, invece, c'è invece il conduttore della trasmissione Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio: la sua immagine è stata utilizzata per promuove investimenti online in un video estremamente realistico, capace di ingannare anche un occhio esperto.

Nel caso di don Ciotti, invece, come riferisce il Corriere della Sera, i truffatori avrebbero usato un video dell'intervento del sacerdote registrato durante la Giornata contro le mafie del 24 marzo a Tor Vergata per sponsorizzare miracolosi medicamenti per la cura dell'artrite.

In un videomessaggio condiviso sui social il clone parla infatti di portentose pozioni alternative a interventi chirurgici e terapie faticose e dolorose. La voce manipolata del prete, presentato con l'aria sofferente dovuta, come viene fatto intendere nel video, a una grave malattia legata al malfunzionamento di muscoli e articolazioni, decanta le virtù di cure alternative.

"I medici ci nascondono la verità dicendo che i dolori articolari possono essere curati solo con la chirurgia. In realtà le malattie delle articolazioni e delle ossa possono essere curate comodamente da casa. Ho sofferto di osteotriti al ginocchio, ho speso molto tempo e denaro per medici e massaggiatori ma non sono riusciti a liberarmi dal dolore. Sono stato fortunato perché Dio mi ha indirizzato verso un medico onesto", è quanto viene fatto dire al falso don Ciotti nel video fatto circolare in rete.

"Il dottore ha trascorso molti anni a studiare il modo naturale di trattare varie malattie. Ed è stato in grado di selezionare gli ingredienti che aiutano il corpo a riparare la cartilagine e le articolazioni a livello cellulare senza interventi chirurgici. In una settimana ero completamente libero dal dolore al ginocchio e potevo camminare di nuovo normalmente. – prosegue ancora – Se soffrite di artrite, osteoartrite, osteocondrosi, reumatismi, ernia del disco, deformità valgo e altre patologie articolari e ossee potete curarle con una semplice ricetta fatta in casa. Il medico ha pubblicato gratuitamente questa ricetta. Per leggerla cliccate il pulsante sui sotto".