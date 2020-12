Matteo ha perso il lavoro e si è allontanato da casa, ormai da due settimane, a Domodossola (Verbano – Cusio – Ossola). Ventotto anni, Matteo Alessandro Rodà, è uscito di casa portando con sé il cellulare, che risulta spento, e i documenti. Non appena i parenti si sono resi conto che si trattava di una scomparsa hanno sporto denuncia al Commissariato di Polizia di Domodossola. La notizia è arrivata anche sui social, dove, in gruppi e pagine locali, l'appello dei familiari è stato condiviso centinaia di volte. "Chiediamo gentilmente a chiunque avesse la minima informazione, di mettersi in contatto con noi o direttamente con le forze dell'ordine. Grazie", si legge nel post.

Le ricerche da parte delle forze dell'ordine sono tuttora in corso in tutto il Piemonte. I familiari, che sono molto preoccupati, hanno voluto condividere l'appello anche tramite il programma Chi l'ha visto, che se ne è occupato nel corso della puntata serale. "Matteo, che ha recentemente perso il lavoro, il 15 dicembre scorso si è allontanato dalla provincia del Verbano Cusio Ossola – si legge nel post condiviso sulla pagina FB del programma dedicato agli scomparsi – I familiari non hanno più sue notizie e sono molto preoccupati. Qualcuno lo ha incontrato?". Secondo chi gli è vicino il 28enne aveva appena interrotto la relazione con la fidanzata e, avendo perso il lavoro, era costretto ad accettare l'aiuto di nonni e genitori. Matteo ha gli occhi scuri e i capelli castani, che porta con taglio rasato. È di corporatura normale e non ha segni particolari, eccetto l'abitudine di gesticolare vistosamente quando parla. I familiari non sono stati in grado di descrivere il suo abbigliamento nel giorno dell'allontanamento.