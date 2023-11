Domodossola, il treno ha un problema ai freni: il macchinista si lancia dal convoglio in corsa L’incidente questa mattina, mercoledì 22 novembre, sulla linea ferroviaria del Sempione: il convoglio è arrivato senza conducente allo scalo di “Domo2” e lì è stato bloccato con sistemi di sicurezza. L’uomo non sarebbe grave.

Un macchinista ferroviario si è lanciato da un treno in corsa mentre procedeva a circa 60 km orari. Tensione questa mattina, 23 novembre, lungo la linea ferroviaria del Sempione, dove si è rischiato un incidente davvero grave.

Non erano ancora le 7 quando, il treno merci proveniente da Briga, in Svizzera, e diretto allo scalo di Domo2, situato in Piemonte nelle pertinenze dei Comuni di Villadossola e di Beura Cardezza, giunto nelle vicinanze di Domodossola, all'altezza della stazione di Preglia, ha evidenziato un problema, forse un guasto al sistema frenante.

Il macchinista, dopo essersi accorto della spia accese sul quadro comandi, intuito il pericolo, ha deciso di abbandonare il locomotore lanciandosi direttamente fuori la cabina. Trasportato in ospedale, al San Biagio di Domodossola, non avrebbe comunque riportato ferite gravi: era spaventato ma in buone condizioni di salute. Se l'è cavata solo con qualche frattura.

Prima di saltare ha fatto partire la segnalazione alla stazione di Preglia, quella successiva, così da liberare la linea ferroviaria e non far trovare lungo i binari altri convogli. Il treno ha quindi proseguito la corsa nel Verbano Cusio Ossola fino a quando alcuni sistemi frenanti di emergenza lo hanno rallentato e bloccato allo scalo Domo2.

Saranno le indagini della polizia ferroviaria e dello Spresal dell'Asl Vco – il servizio che si occupa di sicurezza sui posti di lavoro – a chiarire quanto successo attorno alle 6,45 di questa mattina (mercoledì 22) – lungo la linea internazionale.