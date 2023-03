Domenica di svago si trasforma in tragedia: Gabriele e Fulvio morti nello schianto tra bici e moto I due mezzi si sono scontrati frontalmente a Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze, senza lasciare scampo al ciclista Gabriele Niccolai, 57enne di Pistoia e al motociclista Fulvio Farina, 54enne di Poggio a Caiano.

Per entrambi doveva essere una giornata di svago da dedicare alle loro rispettive passioni a due ruote, uno la bici e l’altro la moto, ma un tragico destino ha voluto che la giornata di domenica per loro si trasformasse in tragedia. I due mezzi si sono scontrati frontalmente a Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze, senza lasciare scampo al ciclista Gabriele Niccolai, 57enne di Pistoia e al motociclista Fulvio Farina, 54enne di Poggio a Caiano.

La tragedia nella tarda mattinata di domenica 12 marzo sulla via Vecchia Pisana, la strada che porta nella frazione di Malmantile a Lastra. I due mezzi, per motivi da accertare, si sono trovati sulla stessa traiettoria all’altezza di una curva della stretta strada e l’impatto è stato inevitabile. Gabriele e Fulvio son finiti rovinosamente sull’asfalto dopo un volo di diversi metri e inutili si sono rivelati casco e caschetto indossati. I soccorsi del 118 hanno privato a rianimarli ma si son dovuti arrendere e dichiararne il decesso sul posto.

I rilievi condotti dai carabinieri, intervenuti sul posto con i soccorsi sanitari, aiuteranno a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente così come le perizie sui due mezzi coinvolti e posti sotto sequestro e l’autopsia sui copri delle due vittime, trasportati all’istituto di medicina legale di Careggi a disposizione della magistratura fiorentina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cinquantasettenne, a bordo di una bici da corsa, stava percorrendo la strada in discesa, in direzione Lastra a Signa dopo aver cambiato itinerario quando si è scontrato con la moto Ducati condotta dal centauro cinquantaquattrenne che stava salendo verso le colline. Resta da capire chi abbia invaso l’altra corsia o se lo scontro sia avvenuto sulla linea di mezzeria che divide le due strette corsie in quel tratto.

Rabbia e dolore tra amici e parenti delle due vittime. Gabriele Niccolai, che lascia la moglie e una figlia, lavorava all’Agraria Checchi di Pistoia. Fulvio Farina, che lascia moglie e due figlie, era titolare di una azienda edile con i fratelli. "Ci uniamo al dolore dei familiari e ringraziamo volontari e forze dell’ordine che hanno fatto il possibile per provare a soccorrere le vittime. Purtroppo non c’è stato nulla da fare" ha dichiarato il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni.