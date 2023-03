Tragico scontro frontale tra bici e moto, morti ciclista e centauro a Firenze Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi a Lastra a Signa. Nello scontro ciclista e centauro sono finiti sull’asfalto dopo un volo di diversi metri. Per loro inutili i soccorsi del 118.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale nelle scorse ore lungo le strade toscane dove due uomini hanno perso la vita a seguito di un singolare quanto drammatico scontro frontale tra una bicicletta e una motocicletta avvenuto nel territorio comunale di Lastra a Signa, nella città metropolitana di Firenze. Le due vittime dello scontro infatti sono i due conducenti dei due mezzi a due ruote che, per motivi ancora tutti da accertare, si sono scontrati frontalmente cadendo rovinosamente sull’asfalto.

Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 marzo, sulla via Vecchia Pisana, la strada che porta nella frazione di Malmantile. Erano circa le 11 quando il centauro di 53 anni, alla guida di una motocicletta Ducati che stava andando in direzione Malmantile, all’altezza di una curva, ha travolto un ciclista settantenne che sulla sua bicicletta stava scendendo in direzione Lastra a Signa.

Un impatto a forte velocità che è stato devastante e che non ha lasciato scampo a nessuno dei due uomini. Nello scontro entrambi infatti sono finiti sull'asfalto dopo un volo di diversi metri dove sono rimasti esanimi. Per loro inutili i successivi soccorsi medici del personale 118 accorso sul luogo del sinistro. Gli operatori sanitari della Pubblica Assistenza di Signa hanno solo potuto accertarne il decesso.

Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti anche i carabinieri a cui è toccato il compito dei rilievi del sinistro e degli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Per consentire i soccorsi medici, i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, la strada è rimasta chiusa per qualche ora.