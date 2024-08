video suggerito

Dig Awards 2024, Fanpage.it in finale per la miglior inchiesta con Gioventù Meloniana Annunciati i finalisti che prenderanno parte alla fase finale dei DIG Awards 2024 in programma a Modena dal 18 al 22 settembre. Tra questi c'è anche Fanpage.it con l'inchiesta "Gioventù Meloniana", realizzata dal team investigativo Backstair.

A cura di Backstair

Sono stati svelati i nomi dei finalisti dei DIG Awards 2024 nell'ambito del DIG Festival, uno tra i più importanti festival europei dedicato al giornalismo investigativo e di reportage, che si svolgerà a Modena dal 18 al 22 settembre. In gara c'è anche Fanpage.it con "Gioventù Meloniana", l'inchiesta di due puntate realizzata dal team investigativo Backstair sull'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù nazionale.

Fanpage.it concorre, tra gli altri, con Le Monde, Arte e l'emittente pubblica svedese SVT nella categoria short, dedicata a lavori della durata massima di 15 minuti. Anche quest'anno partecipano le produzioni investigative dell'Al Jazeera Investigative Unit con "October 7" nella categoria Investigative long, France Tv con "We, the youth of Iran" nella categoria Reportage long, BBC News con "Betrayal at birth: Georgia's stolen children" nella categoria Investigative medium.

A votare le opere in concorso sarà una giuria internazionale di primissimo piano che animerà il festival con dibattiti, proiezioni e rassegne cinematografiche.

Il titolo scelto per la decima edizione dei DIG 2024 è "J'accuse", un'espressione che, come si legge nel comunicato del festival, "indica la necessità di denunciare pubblicamente un'ingiustizia, anche quando farlo è sconveniente o pericoloso". "J'accuse" è anche il titolo del libro con cui Francesca Albanese, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, e il giornalista Christian Elia chiedono la fine del genocidio in Palestina. La lectio magistralis inaugurale della decima edizione di DIG Festival sarà tenuta proprio da Albanese ed Elia, giovedì 19 settembre alle 19 nella chiesa di San Carlo a Modena.