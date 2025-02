Diciotto persone intossicate da monossido in un agriturismo, soccorse da Vigili del Fuoco e 118

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Diciotto persone sono state soccorse nel Vercellese nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, intorno alle 3, per un'intossicazione da monossido di carbonio.

Il fatto è accaduto in un agriturismo di Motta de' Conti, un piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. Le persone coinvolte sono state assistite dai medici del 118 e ricoverate in ospedale.

Come riferito dai soccorritori, cinque sono state portate in ospedale in codice giallo, mentre le altre risultano codici verdi. Le diciotto persone sono state smistate tra gli ospedali di Vercelli e di Casale.

Per soccorrere gli intossicati, vista la vicinanza geografica, sono intervenuti mezzi del 118 di Alessandria, gestiti dal 118 di Novara. Due erano mezzi di soccorso avanzato e due di base. Un mezzo della Croce Rossa di Casale è stato impiegato per il trasporto dei pazienti meno gravi.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'agriturismo in cui si è verificato l'episodio è la Tenuta del Vecchio Mulino, un complesso agricolo recuperato e trasformato in hotel con centro benessere immerso nella campagna.

In aggiornamento.