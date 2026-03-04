Esteri
Video thumbnail

Una mongolfiera con due persone a bordo colpisce una torre telefonica: il salvataggio a 270 metri d’altezza

I Vigili del Fuoco hanno salvato due persone che si si sono schiantate su la mongolfiera su cui stavano volando. L’operazione di soccorso è stata ripresa in un video spettacolare.
A cura di Maria Neve Iervolino
Il salvataggio in mongolfiera in Texas

Una mongolfiera ha colpito una torre telefonica in Texas, nella città di Longview. È successo sabato mattina quando i due occupanti della mongolfiera hanno perso il controllo e sono stati sospinti fino alla torre, dove sono rimasti impigliati a oltre 270 metri di altezza.

Poco dopo le 8.15 della mattina i vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti all'incrocio tra la State Highway 300 e la FM 1844, nella contea di Gregg settentrionale, dove si trova la torre. La mongolfiera era lì, bloccata tra le sbarre di metallo mentre i suoi occupanti erano sospesi nel vuoto e per raggiungerli sono state necessarie diverse ore. Nelle spettacolari immagini del salvataggio, diffuse proprio dai vigili del fuoco, si vede il pallone in tessuto multicolore e tutte le fasi della complessa operazione per raggiungere i due uomini.

Nel video si vedono due soccorritori che tirando una serie di corde provano ad avvicinare alla struttura in metallo della torre gli occupanti della mongolfiera. In complesso, le operazioni sono iniziate intorno alle 8.50, e per raggiungere i due uomini sono entrati in azione decine di pompieri che hanno usato un sistema che prevede l'uso di corde per arrampicata.

Una mongolfiera si schianta contro un ripetitore

Il Dipartimento lo ha definito un "soccorso ad alta quota". I soccorritori hanno raggiunto gli occupanti solo intorno alle 10. Entrambi erano coscienti e non sono stati segnalati feriti, ma sono comunque stati portati in ospedale a scopo precauzionale.

Ora però sono in corso le indagini per capire le esatte dinamiche dell'incidente.

