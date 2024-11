Denise Marzi Wildauer morta durante una battuta di caccia: la Procura indaga per omicidio colposo

La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte della 60enne triestina Denise Marzi Wildauer, deceduta in ospedale dopo essere stata raggiunta da uno colpo esploso durante una battuta di caccia a Basovizza, sul Carso triestino. Il proiettile sarebbe partito per errore dal fucile di un amico, un uomo di 80 anni, che partecipava alla battuta.