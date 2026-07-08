Decima edizione di “La Terrazza” a San Casciano dei Bagni: “Una panchina dove si racconta l’Italia di oggi”

L’edizione 2026 de “La Terrazza”, la rassegna estiva di incontri per raccontare l’Italia di oggi, parte venerdì 11 luglio con un ricco programma di eventi e ospiti che andrà avanti fino al 13 settembre.

Tutto pronto a San Casciano dei Bagni per l'edizione 2026 de "La Terrazza", la rassegna estiva di incontri per raccontare l'Italia di oggi che quest'anno ha raggiunto la sua decima edizione. Un anniversario importante per il piccolo comune toscano in provincia di Siena che per l'occasione ha preparato un programma lungo tutto l'estate: si partirà da sabato 11 luglio e si proseguirà fino al 13 settembre con tanti incontri e dialoghi non solo nei weekend ma anche durante la settimana.

Si parlerà di Politica, cinema, giornalismo ma anche letteratura, spettacolo e attualità nella consueta cornice di Piazza della Repubblica, quella terrazza che ospita la panchina simbolo della stessa manifestazione e dove da dieci estati l'Italia si siede a parlare di sé. Uno spazio di confronto, dialogo e idee nel borgo di poco più di mille abitanti, con ospiti che racconteranno il presente attraverso esperienze e chiavi di lettura diverse.

Il programma di quest'anno de "La Terrazza" di San Casciano dei Bagni porta in piazza Luigi Lovaglio, Paolo Benanti, Walter Veltroni, Claudio Amendola, Maurizio Belpietro, Paolo Del Debbio, Gianrico Carofiglio e molti altri protagonisti del dibattito nazionale. A tutti gli appuntamenti l'ingresso è sempre libero, ovviamente fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad aprire il programma, venerdì 11 luglio alle 18:30, sarà Luigi Lovaglio, amministratore delegato e direttore generale di Banca Monte dei Paschi di Siena che dialogherà con Pino Di Blasio del sistema bancario italiano, tra trasformazioni del credito, nuove sfide della finanza e grandi operazioni che coinvolgono il settore.

Tra gli appuntamenti più attesi figura quello con Paolo Benanti, francescano e tra le figure di riferimento internazionali sul rapporto tra intelligenza artificiale, etica e democrazia che sarà presente il 2 agosto. Ci sarà spazio per parlare di conflitti e scenari internazionali con Gabriella Simoni e Lucia Goracci, alla memoria civile con Claudio Fava, mentre il rapporto sempre più complesso tra media, politica e opinione pubblica sarà al centro del confronto tra Maurizio Belpietro e Paolo Del Debbio.

Spazio anche per cultura e spettacolo con Walter Veltroni, Claudio Amendola, Laura Delli Colli, Irene Maiorino, Francesca Archibugi, Malcom Pagani, Giorgio Marchesi, lo spettacolo dedicato alla musica del Novecento A Day in the Life con Leonardo Colombati, Pierluigi De Palma e Fabrizio Lucherini, fino alla chiusura affidata a Gianrico Carofiglio.