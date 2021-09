Data di scadenza errata, ritirati dai supermercati tranci di salmone Ritiro di un lotto di tranci di salmone da alcuni supermercati italiani dopo che il ministero della Salute ha comunicato che è stata riportata sulel confezioni una data di scadenza errata. I consumatori sono pregati di non mangiare il numero di lotto indicato del prodotto in questione e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Tranci di salmone ritirati dai supermercati Carrefour perché riportano una data di scadenza errata. Si tratta di un avviso diffuso come accade in questi casi dal ministero della Salute attraverso un comunicato nel quali sono riportati i dati di riferimento. Si tratta di salmone prodotto in Polonia dall'azienda Mowi Poland Sa.

Stando a quanto riportato nella scheda del Ministero, il prodotto ritirato sono i tranci di salmone marinati red thai Infusions a marchio Mowi Gourmet. Il motivo è dato da un errore di impostazione della stampante che ha impresso una data di scadenza errata su uno specifico lotto, in quanto sono stati invertiti il giorno e il mese dell’anno. Nello specifico è stata indicata la scadenza 9 ottobre 2021 invece di 10 settembre 2021, che quindi è già passata. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 220 grammi e il numero di lotto di riferimento è 02B821238, mentre la data di scadenza errata è il 9 ottobre 2021. I tranci di salmone richiamati sono stati prodotti da Mowi Poland Sa, nello stabilimento di Duninowo 39 a Ustka, in Polonia (marchio di identificazione PL 22121818 WE).

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Infusions – Tranci di Salmone Marinati Red Thai, mentre il marchio del prodotto è Mowi Gourmet e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Mowi Italia srl, con sede dello stabilimento in viale Togliatti 25 a Bologna. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è PL 22121818 WE, mentre il nome del produttore è Mowi Poland S.A., con sede dello stabilimento in Duninowo 39 a Ustka (Polonia). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione oltre la data di scadenza del 10 settembre 2021 e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.