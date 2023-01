Danilo morto nel pozzo per salvare il suo cane, l’amico: “Era come un fratello, è un dolore enorme” Il corpo di Danilo, il giovane di 22 anni morto a San Teodoro per salvare il suo cane in un pozzo, è stato restituito ai familiari per i funerali.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Era come un fratello per me. Condividevamo tante passioni, tra le quali la pesca. Avremmo dovuto pescare insieme, io gli avevo detto che quel giorno non potevo. Gli ho detto che ci saremmo sentiti più tardi e quella è stata l'ultima volta che l'ho sentito prima del decesso".

A parlare è Francesco, uno degli amici più cari del 22enne che è morto per salvare il suo cane in un pozzo nel comune di San Teodoro, in provincia di Sassari.

"Non riesco a credere che sia accaduto tutto questo – ha continuato in un'intervista con La Nuova Sardegna -. Per me è una perdita troppo grande, una sofferenza infinita". Chi lo conosceva, descrive Danilo come un giovane solare, amante della natura e del mare.

"Si è tolto i vestiti – ha raccontato un altro amico – per entrare nel pozzo e salvare il suo cane. Pensava di farcela da solo. Non doveva morire così, era davvero una brava persona".

La salma del 22enne è stata restituita alla famiglia nella serata di ieri e i funerali verranno celebrati nel pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa di Calcutta a San Teodoro.

La dinamica dell'incidente

Danilo si sarebbe calato nel pozzo nel tentativo di salvare il cane caduto in acqua. Una volta raggiunto l'animale, il giovane non sarebbe più stato in grado di risalire, morendo così annegato. A far scattare l'allarme, i familiari del 22enne che non lo hanno visto rientrare a casa.

I soccorritori hanno iniziato quindi le ricerche, concentrandosi soprattutto sull'area di campagna dove Danilo era solito portare a spasso il suo cane. Nella tarda mattinata del 9 gennaio, le autorità hanno ritrovato il cadavere.

Il corpo senza vita del 22enne è stato rinvenuto in circa 3 metri d'acqua, all'interno del pozzo profondo almeno 5 metri. Con lui è deceduto anche l'animale.

Per recuperare la salma del giovane è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro. Sul posto anche i carabinieri, il pm di turno e il medico legale per accertamenti sul corpo della vittima.