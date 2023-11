Daniele Foghin disperso in montagna da due giorni: il 40enne è scomparso sulla cima del Corno d’Aquilio Daniele Foghin, operaio friulano di 40 anni, è scomparso durante un’escursione sulla cima del Corno d’Aquilio. Residente in provincia di Verona, è sparito il primo novembre dopo aver inviato alcune foto alla moglie e aver fatto una diretta social. Scattate subito le operazioni di ricerca, poi interrotte a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

A cura di Eleonora Panseri

Daniele Foghin, 40 anni

Da oltre due giorni non si hanno notizie di Daniele Foghin, 40 anni, per gli amici "Dele", su Instagram conosciuto come "Dad in Trek". L'uomo, originario di Spilimbergo, in Friuli, ma residente a Mozzecane, in provincia di Verona, con la moglie e i due figli, di professione operaio, è scomparso durante un'escursione sulla cima del Corno d'Aquilio poco dopo le 8.30 di mercoledì 1 novembre.

Il giorno di Ognissanti il 40enne era partito intorno alle 5.30. Dopo aver raggiunto la vetta del Corno d’Aquilio, ha inviato alcune foto alla moglie e ha fatto una diretta sul suo profilo social. Poi più nulla. Era atteso a casa per l'ora di pranzo ma la moglie, non vedendolo rientrare, si è preoccupata e ha sporto denuncia di scomparsa.

Durante le indagini per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo, è stata raccolta anche la segnalazione di un escursionista che avrebbe incontrato Foghin poco prima del suo accesso su Whatsapp, a cui il 40enne avrebbe spiegato di voler raggiungere il sentiero dei Contrabbandieri. Come si legge sul quotidiano L'Arena, la sua auto è stata rinvenuta parcheggiata in località Tommasi, verso le 16 del 2 novembre e la Prefettura ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino di Verona, attivando il protocollo di ricerca e allertando tutte le forze, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e speleologico e protezione civile.

Daniele Foghin, 40 anni

I soccorritori hanno iniziato a perlustrare il percorso che l'escursionista aveva indicato a un amico. E sarebbe arrivata anche un'altra segnalazione: sceso il buio, alcune persone hanno raccontato di aver visto una luce provenire sotto il punto dove si stava muovendo una squadra. Alcuni soccorritori si sono calati con le corde lungo la parete, visionata anche dall'elicottero di Trentino emergenza, dotato di termocamera, ma non c'è stato alcun riscontro.

Le avverse condizioni meteo dei giorni scorso hanno reso difficili le ricerche: in quota forte vento e pioggia che hanno costretto le squadre a sospendere le operazioni. Queste dovrebbero riprendere nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre.