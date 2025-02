video suggerito

Daniela Ruggi, l’amico Sossio esce dal carcere: “Volevo sposarla e vivere con lei ma rifiutò” Dopo essere uscito dal carcere, l’amico di Daniela Ruggi, Sossio V., ha raccontato il suo rapporto con la 31enne scomparsa a Montefiorino nel settembre scorso. “Non so dove sia, ma credo stia bene e che sia andata con un altro uomo. Io volevo sposarla e vivere con lei ma rifiutò e non si fece più vedere”. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa Daniela Ruggi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continuano le ricerche di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa a Montefiorino il 18 settembre scorso. Per il momento, le indagini non hanno portato a una pista concreta, anche se le evidenze investigative restano secretate. La pista più accreditata per ora è quella dell'allontanamento volontario verso Modena, dove la giovane è stata avvistata più di una volta almeno fino a ottobre.

Nonostante questo si indaga però per sequestro di persona. L'unico indagato è attualmente Domenico Lanza detto "sceriffo", un amico 60enne di Daniela ora in carcere per detenzione di armi illegali (reato che nulla ha a che vedere con la scomparsa della 31enne).

Uno degli ultimi ad averla vista sarebbe in realtà l'amico Sossio. L'uomo avrebbe frequentato Daniela fino all'arresto avvenuto per reati commessi 9 anni fa. Oggi si trova fuori dal carcere e ha da poco finito di scontare la sua pena.

Sossio ha parlato di Ruggi a Storie Italiane, spiegando di non aver a che fare con la sua scomparsa e di non sapere dove sia. "Spero sia ancora viva – ha affermato ai microfoni della trasmissione Tv -. Le ho chiesto di vivere insieme, ma non si è fatta più vedere. Dispiace pure a me che non si trovi. L'ultima volta che l'ho vista è stata nei primi giorni di settembre, ha mangiato a Porta Aperta e abbiamo fatto un giro".

“Una volta sola ha dormito all’aperto – ha continuato, facendo riferimento agli avvistamenti nel parco dell'ex ippodromo di Modena – ha dormito con un uomo".

"Mi raccontava che litigava con il fratello, mi diceva ‘mio fratello mi ha messo le mani addosso, mi ha picchiata’ e piangeva' "ha sottolineato l'uomo, che ha poi affermato che Daniela aveva denunciato i familiari. Ruggi diceva spesso di voler lasciare la famiglia, ma di non sapere dove andare. "Le ho comprato di tutto, ma poi non l'ho più vista da nessuna parte. Penso sia a Modena da qualcuno perché conosceva tanta gente. Non ho sospetti, ma se le avessero fatto del male si saprebbe".

Sossio ha raccontato di aver conosciuto la 31enne a giugno, appena arrivato a Modena. I due si sarebbero incontrati quattro o cinque volte alla mensa dei poveri. "Le dissi di venire con me, volevo portarla a mangiare in un posto. La prima volta non volle, poi ha preso coraggio. Lei ricambiava i miei sentimenti, ogni giorno mi scriveva ‘ti amo'".

Da qui, però, sarebbero nati anche i problemi. "Daniela è tutto un problema. Cercava i numeri di telefono di tutti e io le chiedevo perché. Non ero geloso, ma mi dava fastidio. Le chiesi di vivere insieme, in due un appartamento lo avremmo avuto, ma lei non ha voluto e poi non si è più fatta vedere".

Sossio ha specificato di non conoscere gli altri amici di Ruggi, tra cui figura anche Domenico Lanza. "Non so chi sia, l'ho visto solo in Tv perché ero in carcere. Penso che se Daniela avesse voluto tornare, lo avrebbe fatto. Spero sia viva, ma credo che sia così: me lo dice l'istinto".

Durante la trasmissione Ore 14, Sossio ha invece raccontato una delle ultime discussioni avute con Ruggi. "Lei diceva di volersi ammazzare, io le spiegavo che secondo me sbagliava a volersi mettere contro i familiari. Le dicevo di andarsene. Litigava sempre con la famiglia, non la mamma e con il fratello, anzi, soprattutto con lui".

Secondo quanto racconta l'uomo, Daniela gli avrebbe più volte riferito di intrusioni del fratello nell'abitazione dove viveva. "Mi diceva che la picchiava o che aveva rotto la porta, cose di questo tipo".

"Per me – continua Sossio – Daniela sta bene ed è andata via con qualcuno. Io le dicevo di sposarmi e lei mi rispondeva: ‘Devo vedere se quello mi vuole'. Chi sia ‘quello' non lo so".