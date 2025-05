video suggerito

Daniela Coman trovata morta sul letto di casa: fermato il compagno dopo un lungo interrogatorio Il compagno di Daniela Coman, romena 47enne trovata morta nell'abitazione di lui a Prato di Correggio tra mercoledì e giovedì, è stato arrestato dopo un interrogatorio davanti a carabinieri e magistrati.

A cura di Giorgia Venturini

È stato fermato nella notte il compagno di Daniela Coman, romena 47enne, trovata morta nell'abitazione di lui a Prato di Correggio, tra mercoledì e giovedì. Già nella giornata di ieri 15 maggio l'uomo era stato interrogato dai carabinieri di Reggio Emilia e dalla pm Valentina Salvi: insieme al suo avvocato Annalisa Miglioli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poco dopo nei suoi confronti è scattato il fermo.

Stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, sarebbe stato l'uomo, 47enne residente nel Modenese, a denunciare la scomparsa della compagna due giorni fa. Quando i carabinieri sono entrati in casa il convivente però non era lì: sarebbe stato rintracciato solo in seguito. Il cadavere di Coman è stato trovato sul letto della sua stanza e secondo il medico del primo soccorso e il medico legale all'apparenza non ci sarebbero stati segni evidenti di violenza. Ora sarà l'autopsia a capire come è morta Daniela Coman. La magistratura ha disposto anche il sequestro dell'abitazione dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna.

Dai primi accertamenti è emerso che la coppia conviveva da pochi mesi, ma i vicini hanno raccontato di frequenti liti. Saranno le indagini ad accertare o meno il coinvolgimento dell'uomo nella vicenda: intanto lui è stato arrestato. Resta in silenzio ma resta anche a disposizione dell'autorità giudiziaria.