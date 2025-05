Donna trovata morta in casa, interrogato il compagno: due giorni fa l’ex ne aveva denunciato la scomparsa

video suggerito

Una donna di 47 anni è stata trovata morta ieri sera nella sua casa di Correggio, nel Reggiano. L'ex compagno aveva denunciato due giorni fa la scomparsa mentre il nuovo convivente è stato individuato dalle forze dell'ordine poco dopo il ritrovamento del cadavere.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna di 47 anni è stata trovata morta ieri sera in una casa di Correggio dove viveva con il compagno. L'uomo è stato sentito dai carabinieri. Secondo le prime informazioni, la donna non aveva segni evidenti di morte violenta sul corpo.

Stando a quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, a innescare le ricerche e le successive verifiche in casa è stata la denuncia di scomparsa fatta dall'ex compagno della 47enne, residente nel Modenese.

La vittima si chiamava Daniela Coman. La 47enne di origini rumene viveva in Italia da anni. La sua scomparsa era stata denunciata due giorni fa dall'ex. Stando alle prime notizie confermate da fonti informate, il convivente non era in casa al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine ed è stato rintracciato solo in seguito.

In aggiornamento