Dai Corgi al nomignolo del marito Filippo: dieci curiosità sulla Regina Elisabetta II Dalla passione per i Corgi al passato nell’esercito come meccanica: sono molte le cose che probabilmente non sapete sulla Regina Elisabetta.

A cura di Natascia Grbic

La Regina Elisabetta II, la regnante più longeva nella storia del Regno Unito, non era una gran chiacchierona. Nel corso del suo regno ha rilasciato solo un'intervista, e non ha mai amato dare mostra di sé, lasciando così zero spazio al gossip. Eppure alcune curiosità su ‘Her Majesty‘ sono trapelate lo stesso: andiamo a vedere quali.

La passione per i Corgi

Non possiamo non iniziare dai suoi amati animali, i Corgi. Nel corso della sua vita, Elisabetta II ne ha posseduti una trentina: la prima, Susan, fu un regalo del padre quando aveva appena diciotto anni. Da allora ne ha sempre posseduti molti: si dice che addirittura i suoi cani avessero uno chef privato, che doveva occuparsi solo dei loro pasti. E una stanza enorme a disposizione, nella quale dormivano adagiati in ceste di vimini.

Il principe Filippo la chiamava ‘cabbage'

Che in italiano si traduce con ‘cavolo'. Non si sa bene come sia nato questo soprannome: alcuni hanno ipotizzato che venisse dal francese ‘mon petit chou', un modo per dire ‘mia cara'. Seguendo la traduzione letterale, ‘chou' diventa ‘cabbage'. Ma né Elisabetta né Filippo hanno mai detto una parola su questo nickname.

È entrata nell'esercito come meccanica

La Regina Elisabetta è stata la prima donna della famiglia reale a unirsi all'esercito. Nel 1945 è entrata a far parte dell'Auxiliary Territorial Service, è diventata meccanica e ha riparato i mezzi della forze armate.

È nel Guinnes dei Primati

Fa parte del Guinnes dei Primati. È la sovrana più longeva della storia del Regno Unito, ma anche quella il cui volto compare sul maggior numero di banconote di paesi al mondo: ben trentacinque.

Non aveva né passaporto né patente

Sapevate che la Regina Elisabetta guidava senza patente e viaggiava senza passaporto? Questo perché i documenti nel Regno Unito vengono emessi a nome della regina, quindi non avrebbe avuto senso rilasciarlo a nome di se stessa.

Festeggiava due compleanni

La data di nascita della Regina Elisabetta è il 21 aprile 1926, ma il suo compleanno veniva festeggiato anche durante la sfilata ‘Trooping the Colour', quando le condizioni meteo sono migliori.

Al matrimonio le si è rotta la tiara

Il giorno del suo matrimonio Elisabetta II indossava una tiara appartenuta a sua nonna Mary e realizzata per lei nel 1919. Mentre la parrucchiera stava attaccando il velo alla coroncina, questa si è spezzata. Due ore prima delle nozze.

Il cameo nello spot con James Bond

In occasione dei Giochi Olimpici di Londra del 2012, Elisabetta ha girato uno spot con Daniel ‘James Bond' Craig. La Regina è apparsa in un cameo insieme all'attore in cui veniva scortata verso l'elicottero, e a detta di Craig gli avrebbe fatto anche una battuta. "Ci stavamo facendo fotografare e lei ha detto: ‘Oh no, lui è quello che non sorride mai. Molto bene'", ha dichiarato l'attore in un'intervista.

Gli animali reali

Nel Regno Unito, tutti i cigni e i delfini appartengono alla Regina. Si tratta di una tradizione risalente al XII secolo, quando la famiglia reale usava questi animali come pietanze nei banchetti e alle feste. Oltre a questi, anche balene e storioni sono considerati animali reali.

Il segreto della borsetta

Avete mai visto Her Majesty senza la sua borsetta? Ve lo diciamo noi: no. Non solo perché Elisabetta II aveva una vera e propria passione per questo accessorio, ma anche perché era un mezzo di comunicazione molto utile. Il suo staff sapeva che se la Regina posava la borsetta sul tavolo, voleva dire che entro cinque minuti sarebbe dovuta andare via. Se la borsetta veniva invece poggiata sul pavimento, era segno che la conversazione andava conclusa immediatamente.