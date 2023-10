Dagli USA all’Italia, la nuova vita di Barbara Barto: “Qui i miei soldi valgono di più” “Ho superato le mie paure e scoperto che la vita in Italia è molto più conveniente ed economica rispetto agli Stati Uniti”: la storia di Barbara Barto, 62enne americana di Forth Worth, Texas, che nel 2021 si è trasferita a Palombaro, in provincia di Chieti, Abruzzo. “L’Italia era in cima alla mia lista dei desideri”.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

Dopo aver attraversato un periodo di sfide e cambiamenti significativi nella sua vita, Barbara Barto ha fatto una scelta coraggiosa che l'ha portata dall'America all'Italia. Questa è la storia di una donna di sessantadue anni, originaria del Texas, che ha affrontato la perdita della madre, la disoccupazione a lungo termine e un divorzio. In cerca di un nuovo inizio, ha deciso di fare le valigie e trasferirsi in un paese che aveva sempre sognato: l'Italia.

Barto aveva spesso sognato una vita all'estero mentre guardava HGTV, emittente televisiva statunitense di proprietà del gruppo Warner Bros. La donna però non aveva mai avuto il coraggio di compiere il grande passo, almeno fino al 2020, l'anno in cui ha iniziato a considerare seriamente questa possibilità.

La 62enne, di Fort Worth, Texas, che aveva lavorato per anni come direttrice d'ufficio, dice che in America faticava a trovare un altro ruolo e si sentiva come se avesse superato la sua "data di scadenza".

Barto da quel momento in avanti ha cominciato a frequentare webinar della piattaforma A Home in Italy su come acquistare una casa in Italia e ha scoperto che sarebbe stato più conveniente di quanto immaginava. Nel 2021, la donna ha visitato l'Italia alla ricerca della sua nuova dimora e ha trovato la casa dei suoi sogni in Abruzzo, nel villaggio di Palombaro, in provincia di Chieti.

"Non sono mai stata una di quelle persone che amano le cose avventuruose", dice Barto a CNN Travel, prima di spiegare che l'Italia, dove aveva visitato brevemente negli anni Ottanta, "era in cima alla lista delle destinazioni paesi in cui mi sarebbe piaciuto vivere".

Barto ha acquistato l'appartamento con tre camere da letto, che includeva un terreno con duecento alberi di ulivo, per 123.000 euro nella bellissima regione appenninica dell'Italia centrale.

Le nuove opportunità e la vita in Italia l'hanno riempita di entusiasmo e avventura. "Ho superato le mie paure, imparato a guidare su strade italiane tortuose e ha scoperto che la vita in Italia è molto più conveniente ed economica rispetto agli Stati Uniti" racconta la donna a CNN Travel.

Barto ha incontrato molti altri espatriati americani in tutto il Paese da quando si è trasferita in Italia due anni fa ed è spesso stupita dalla quantità di persone che hanno lasciato la propria vita alle spalle per il Belpaese.

A più di due anni dal suo trasferimento in Italia, Barto dice di sentirsi a casa e spera di rimanere nel Paese in modo permanente. "Se avessi problemi di salute davvero gravi di cui non posso occuparmi qui, allora tornerei a casa", dice a CNN Travel. "Ma per la maggior parte del tempo resterò qui."