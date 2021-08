Crollo palazzina Torino, trovato morto bimbo di 4 anni: la mamma in ospedale in codice rosso Un bambino di 4 anni è stato trovato morto sotto le macerie della palazzina di due piani crollata questa mattina in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. In totale quattro persone sono state estratte vive, tra cui la mamma della vittima, che è stata trasportata al Cto in codice rosso e in gravi condizioni.

A cura di Ida Artiaco

Dopo ore di ricerche è stato trovato cadavere Aron, il bambino di 4 anni disperso questa mattina in seguito al crollo della palazzina di due piani in strada del Bramafame, alla periferia di Torino. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle macerie e i medici hanno tentato invano di rianimarlo. Si tratta del figlio della donna che è stata trovata viva in mezzo alle macerie poco dopo le 10 e trasportata in gravi condizioni al Cto di Torino. "Individuato il corpo purtroppo privo di vita del bambino schiacciato dal dalle macerie – hanno scritto i vigili del fuoco su Twitter -. Prosegue con dolore l’intervento, anche per escludere l’eventuale presenza di altre persone coinvolte". All'appello mancherebbero infatti altre due persone.

Tutto è cominciato questa mattina intorno alle 9, quando, dopo un forte un boato che ha preceduto una esplosione, la palazzina è crollata. A lanciare l'allarme è stata proprio la madre della giovane vittima, che nonostante fosse stata sepolta da mattoni e travi di legno, è riuscita a chiamare i soccorsi. Naif, un operaio che stava lavorando in strada del Bramafame, è stato il primo a prestare i soccorsi e si è ferito a una gamba. In totale sono state estratte vive quattro persone. Il primo, un ragazzo di 22 anni, è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Si chiama Robert Panaite, fa il geometra e stava uscendo per andare al lavoro quando si è verificata l'esplosione: oggi è il giorno del suo compleanno, aveva dormito a casa del padre, ora in Romania, perché gli era più comodo. Ora è intubato, con ustioni sul 50 per cento del corpo di secondo e terzo grado e in prognosi riservata. Traumi e contusioni per la donna, 34 anni, madre del minore purtroppo recuperato senza vita, che è stata trasportata al Cto di Torino, ma che tuttavia è cosciente. Una terza persona ha invece riportato lievi escoriazioni e contusioni. Ancora ignote le cause di quanto successo, anche se non si esclude la fuga di gas.