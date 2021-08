Torino, crolla palazzina di due piani: due persone estratte vive, anche una bimba sotto le macerie Una palazzina di due piani è crollata alla periferia di Torino questa mattina. Due persone sono state estratte vive dalle macerie, di cui una, ferita, sarebbe stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti. Polizia e vigili del fuoco sul posto, indagini in corso: possibile che l’esplosione sia stata causata da guasto alla caldaia dell’acqua calda.

A cura di Ida Artiaco

Attimi di apprensione questa mattina alla periferia di Torino, dove è crollata una palazzina di due piani intorno alle 9. È successo in strada del Bramafame 42, nei pressi dell'Allianz Stadium. I soccorsi sono in atto da parte di polizia e vigili del fuoco, insieme a squadre usar (urban search and rescue) e cinofili. Sono scattati anche gli accertamenti sulle cause del crollo, come ha reso noto la Procura del capoluogo piemontese. Dalle prime informazioni giunte dalle squadre coordinate dal funzionario di servizio sono state estratte vive dalle macerie due persone, ma si cercano ulteriori dispersi. Stando a quanto apprende Italpress, una di loro è stata già ricoverata per ustioni presso l'ospedale San Giovanni Bosco.

Ci sarebbero anche una bambina e una donna sotto le macerie della palazzina crollata, ma non è certo il numero preciso delle persone ancora intrappolate. I vigili del fuoco riferiscono di sentire le voci di una donna, che stanno cercando di recuperare, mentre non c'è ancora alcuna traccia della bimba. Non è da escludere che sotto le macerie vi sia una terza persona. Per quanto riguarda le cause, a generare l'esplosione, sempre secondo i primissimi riscontri, un guasto alla caldaia dell'acqua calda.

In aggiornamento.