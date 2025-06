video suggerito

Crollano le vincite record a Calliano, dove giocano tutti d'azzardo: "L'ombra della mafia dietro le scommesse" A Calliano, il piccolo paesino del Trentino, nel 2023 dei soldi giocati solo lo 0,4 per cento era stata una perdita. Il sindaco: "Si può pensare che un mago del computer si sia collegato da fuori Trentino ai nostri ripetitori, scommettendo soldi forse anche della malavita organizzata". Ora qui nel 2024 le vincite record sono calate.

A cura di Giorgia Venturini

Calliano è il piccolo paesino del Trentino diventato famoso perché quasi tutti i suoi 2mila abitanti erano grandi appassionati di gioco d'azzardo. Per intenderci: nel 2023, i cittadini hanno speso 12.749 euro a testa in giochi di Stato, Gratta & Vinci e lotterie online. Come aveva riferito una ricerca di Federconsumatori. In totale le giocate sul web, le slot e le scommesse avevano raggiunto i 19.099.158 spesi. Ora però le cifre sono calate drasticamente: nel 2024 sono stati sborsati solo 1.026.644 euro. "Era già tutto scritto": ha commentato questi ultimi numeri Il sindaco di Calliano, Lorenzo Conci. Che poi – come si legge su Il Corriere della Sera – ha aggiunto: "Nella relazione del 2024 della Confesercenti e Cgil sull’azzardo online nei piccoli paesi tra i 2.000 e i 9.999 abitanti, era emerso che i Comuni con un forte exploit nel 2023 l’anno dopo sarebbero tornati nella normalità. Questi dati dimostrano una volta di più che c’era qualcosa di più che sospetto". Soprattutto perché sui soldi giocati solo lo 0,4 per cento nel 2023 era stata una perdita.

Ma queste cifre hanno fatto emergere non pochi dubbi tanto che la Guardia di Finanza di Rovereto ha deciso di capirci meglio. Ecco quindi cosa rivela il sindaco dopo aver parlato con le Fiamme Gialle, che comunque mantengono un giusto riserbo sulle indagini. Ma quale sono le ipotesi di quello che sta accadendo? "Si può pensare che un mago del computer si sia collegato da fuori Trentino ai nostri ripetitori, scommettendo soldi forse anche della malavita organizzata", ha precisato il sindaco. Oppure tra le altre ipotesi quella che dietro a tutto ci sia una sola persona che ha continuato a reinvestire la vincita fino ad arrivare a quasi 20 milioni di euro. Ovviamente però sarà la Guardia di Finanza ha svelare cosa sia successo.