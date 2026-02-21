Crolla un altro muraglione a Genova, è il secondo in due giorni: evacuate 3 persone

Un altro muraglione è crollato a Genova, a poche ore di distanza dal primo evento in via Napoli. Un imponente movimento franoso ha causato ieri sera il nuovo crollo di un muro di contenimento nella parte terminale di via Caffaro, nel quartiere di Castelletto, in corrispondenza di Passo Barsanti. L’altro muraglione era crollato in via Napoli, nel quartiere Oregina.

"L'evento ha generato un fronte di frana di vaste dimensioni che ha danneggiato il muro perimetrale di una struttura adibita a box auto al civico 1 e ha coinvolto la parte posteriore di due condomini. Nello specifico, i detriti hanno interessato un appartamento attualmente sfitto e un secondo immobile regolarmente abitato", è quanto fa sapere il Comune. A scopo precauzionale sono state evacuate 3 persone residenti nell'appartamento colpito, per fortuna però non si registrano feriti.

Sul posto a Genova – per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e monitorare l'entità dei danni strutturali – sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorritori della Pubblica Assistenza, la Polizia Locale e l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante. Data la natura del crollo, i vigili del fuoco hanno impiegato le unità cinofile con cani molecolari e e team Usar specializzato in ricerca sotto le macerie per effettuare un controllo capillare dell’area e così escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nei box auto al momento del cedimento. I vigili del fuoco sul posto stanno operando ispezioni anche nei giardini sopra il muraglione.

Il crollo di via Napoli di due giorni fa aveva portato a oltre 50 persone evacuate: "Il territorio genovese mostra fragilità gravi, sia dai monti che dal mare, e le forti piogge e le mareggiate richiedono risposte concrete", aveva dichiarato la sindaca Silvia Salis intervenendo sul posto.