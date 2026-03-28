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Frana a Silvi, crolla una palazzina e si aprono voragini sulle strade: scuole chiuse per 3 giorni nel Teramano

Si aggrava la situazione a Silvi nel Teramano, da settimane alle prese con uno smottamento: una palazzina è crollata e il manto stradale della provinciale 29/b è stato inghiottito da una voragine. Il sindaco dispone la chiusura delle scuole per tre giorni.
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A cura di Ida Artiaco
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Paura a Silvi, comune del Teramano, ormai da mesi alle prese con un movimento franoso dovuto al maltempo e che nelle scorse ore ha creato una situazione che definire d'emergenza è poco. Questa mattina una palazzina in contrada Santa Lucia è crollata, inghiottita dallo smottamento che da settimane interessa l'area collinare della località abruzzese. E altri edifici sono a rischio. Anche il manto stradale della provinciale 29/b – già chiusa al traffico dalla Provincia due giorni fa – è stato inghiottito da una profonda voragine.

La zona era già stata evacuata, per questo non si sono registrati feriti. Al momento risultano coinvolte quattro palazzine e circa cinque nuclei familiari. L'area è stata delimitata come "zona rossa", mentre altre costruzioni sono attentamente monitorate. "Una situazione molto difficile, ma sotto controllo", ha detto Maurizio Scelli, direttore della Protezione Civile dell'Abruzzo.

Il movimento franoso, che viene monitorato già da settimane, ha subito un'accelerata nelle ultime ore, trascinando con sé carreggiata e alberi. Venerdì, nel corso di una riunione convocata dal prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, la Regione Abruzzo aveva comunicato lo stanziamento di 244mila euro per gli interventi urgenti.

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Intanto, il sindaco Andrea Scordella ha stabilito la chiusura delle scuole per tre giorni per garantire sicurezza alla popolazione. Il fronte franoso – che ricorda molto quello di Niscemi, in Sicilia – continua a essere al centro di un'attività di approfondimento di un pool di tecnici specializzati, con il coinvolgimento anche dell'Università Gabriele D'Annunzio, incaricati di svolgere indagini geologiche e idrogeologiche utili a definire il quadro evolutivo del fenomeno e a individuare gli interventi più adeguati da attuare.

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