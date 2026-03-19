Crans-Montana, Manfredi Marcucci è tornato a casa: “Felice di fare una passeggiata. Presto tornerà a scuola”

Sopravvissuto all’incendio di Capodanno, Manfredi è finalmente tornato a casa dopo mesi in ospedale a Milano e poi a Roma. Il papà a Fanpage: “Finalmente può rivedere i suoi amici”.

Il padre di Manfredi, ferito a Crans–Montana

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Dopo quasi 3 mesi trascorsi in ospedale, Manfredi Marcucci è tornato a casa. Il 16enne ferito nell'incendio di Crans-Montana è stato dimesso ieri dal Gemelli di Roma e ha potuto finalmente la soglia della sua abitazione per ricominciare una nuova normalità.

Il trasferimento in ospedale a Roma dal Niguarda di Milano

L'8 marzo il giovane aveva lasciato l'ospedale Niguarda dove era stato curato subito dopo il rogo al "Le Constellation" per raggiungere il Gemelli di Roma e iniziare una nuova fase del suo percorso di guarigione. Il rientro nella Capitale è stato reso possibile dal fatto che si è stabilizzata la condizione delle sue ustioni. "Sa di essere a Roma e non vede l'ora di tornare a vivere" ci aveva detto il padre Umberto Manfredi fuori dall'ospedale il giorno dopo il suo arrivo.

Le dimissioni dall'ospedale e il ritorno a casa

Ieri Manfredi ha finalmente lasciato il suo letto di ospedale per ritornare nella casa che aveva lasciato ormai quasi 3 mesi fa. Il suo percorso di cura non è ovviamente terminato, domani infatti effettuerà una nuova visita all'ospedale Sant'Eugenio per controllare le ustioni riportate dal ragazzo. In generale il giovane continuerà a essere seguito da un'equipe multidisciplinare anche per monitorare la lesione tracheale che gli è stata provocata dall’inalazione di fumi e dall’intubamento effettuato in emergenza la notte di Capodanno.

Un percorso di cura che non è quindi terminato ma ora appare meno in salita. "Finalmente può rivedere i suoi amici anche se con grande moderazione – racconta il papà a Fanpage.it – I problemi restano, lui dovrà sicuramente fare una vita un po' particolare soprattutto nei prossimi mesi. Non può correre, fare sport o fare sforzi però già il fatto di poter uscire di casa per poter fare una piccola passeggiata è una gran cosa e migliora il suo umore". Tra tre settimane, quindi probabilmente dopo Pasqua, Manfredi dovrebbe poter rientrare a scuola. Un altro piccolo passo avanti per ritornare alla vita di prima.