Crans-Montana, la 29enne Eleonora Palmieri dimessa dall’ospedale: “Sapere di non essere sola è la mia forza”

Dimessa la 29enne Eleonora Palmieri, sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana, la località svizzera dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 40 persone. Ha lasciato l’ospedale Bufalini ed è tornata a casa, le sue parole: “Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi”.

Eleonora Palmieri e il fidanzato Filippo.

È tornata finalmente a casa Eleonora Palmieri, la 29enne riminese rimasta gravemente ferita la notte di Capodanno nell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera, dove hanno perso la vita 40 persone (6 vittime sono italiane). Dopo lunghe settimane di paura e coraggio, la ragazza è stata dimessa oggi, giovedì 29 gennaio, dall'ospedale Bufalini di Cesena.

Il 21 gennaio scorso era stata trasferita al Centro Grandi ustionati Romagna dal Niguarda di Milano. Le sue condizioni di salute sono definite "buone" dalla stessa Ausl Romagna.

"Si conclude oggi la mia degenza presso l'ospedale Bufalini di Cesena, ma il mio legame con questo centro non si spezza – dice Eleonora tramite l'azienda sanitaria – Ci tornerò spesso per le medicazioni e i controlli necessari".

"Sento il bisogno profondo di ringraziare di cuore il Centro Grandi Ustionati, che in questi giorni mi ha seguito con dedizione ed eccellenza, collaborando costantemente con il Niguarda di Milano, che mi ha precedentemente assistito in modo impeccabile", ha aggiunto.

Ad oggi, si apprende, gran parte delle ustioni di secondo grado riportate dalla giovane sono in fase di guarigione. Mentre, per quanto riguarda la mano destra, dove è stato effettuato l'innesto di pelle, lo scoglio chirurgico più grande è ormai alle spalle.

"Ora la sfida cambia volto: mi aspettano la fisioterapia, medicazioni costanti e un importante lavoro sulla parte psicologica. Forse molti non sanno che le ustioni sono traumi profondamente diversi dagli altri – prosegue la 29enne – Il percorso non si esaurisce con la fine del ricovero; è una strada che per me durerà almeno un paio d'anni".

"Le sequele si protraggono per mesi, perché le cicatrici sono ‘vive', si sviluppano e si modificano nel tempo. – ha aggiunto la ragazza – Inizia ora una fase di ricostruzione lunga e paziente. Grazie a chi ha curato le mie ferite e a chi continua a sostenermi con il proprio affetto: sapere di non essere sola in questo lungo viaggio è la mia forza più grande".

Anche il presidente della Regione Michele de Pascale ha commentato la notizia e ringraziato tutto il personale del Bufalini. "Bentornata a casa a Eleonora Palmieri, le sue dimissioni dall'ospedale sono una bellissima notizia per tutta la comunità dell'Emilia-Romagna", ha scritto il governatore.

"La specializzazione di questa struttura e la presenza di una delle poche banche della pelle d'Italia proprio in Romagna hanno dimostrato ancora una volta il livello di eccellenza della sanità emiliano-romagnola. – ha aggiunto – Ora inizia una nuova sfida, un percorso verso il recupero che Eleonora non percorrerà da sola, ma con l'affetto di tutta l'Emilia-Romagna"