Covid, Rt e incidenza in calo, una regione a rischio alto: il nuovo monitoraggio dell’Iss I dati dell’ultimo monitoraggio covid dell’Istituto superiore di sanità: indice Rt a 1,15, incidenza del contagio a 776 ogni 100.000 abitanti.

A cura di Antonio Palma

In Italia nell’ultima settimana si conferma una curva dei contagi covid in calo anche se con un lieve aumento dei ricoveri, Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, infatti, calano sia l’indice Rt, che nella settimana dal 16 al 29 marzo si attesta a 1,15 rispetto a 1,24 della settimana precedente, sia l’incidenza a livello nazionale, che si attesta invece a 776 ogni 100.000 abitanti nella settimana dal 01/04/2022 al 07/04/2022 rispetto a 836 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. In generale si mantiene stabile l'occupazione delle terapie intensive mentre sono in lieve crescita i ricoveri ordinari.

Aumentano leggermente i ricoveri covid in area non critica

Nel dettaglio, l’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici pari a 1,15 questa settimana ha un range che varia tra le regioni da 1,04 a 1,30, in diminuzione rispetto alla settimana precedente ma ancora sopra la soglia epidemica di 1 anche nel limite inferiore. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero invece rimane costante a 1,03 con range più circoscritto che va da 1,00 a 1,05 nella settimana. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati covid è stabile al 4,7% nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 07 aprile rispetto alla rilevazione al 31 marzo. Il tasso di occupazione in aree mediche no critiche a livello nazionale sale invece al 15,5% nella rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 07 aprile rispetto al 15,2% del 31 marzo.

Solo una Regione è classificata a rischio alto

In generale l’andamento favorevole del curva dei contagi è confermata anche dal fatto che dal nuovo monitoraggio dell’Iss solo una Regione è classificata a rischio alto a causa di molteplici allerte di resilienza. Inoltre undici Regioni o province autonome sono classificate a rischio Moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione verso il rischio alto e le restanti Regioni/PPAA sono classificate a rischio basso. Undici Regioni/PPAA riportano almeno una singola allerta di resilienza. Due Regioni/PA riportano molteplici allerte di resilienza. Il monitoraggio dell’andamento della pandemia covid indica che la percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in lieve diminuzione (13% vs 14% la scorsa settimana). È in lieve aumento anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38% vs 37%), mentre diminuisce lievemente la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (48% vs 49%).