Si registra in Liguria un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario non vaccinato contro il Covid. Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, dove una infermiera che aveva rifiutato di vaccinarsi risultava tra i positivi al Coronavirus, questa volta a Lavagna (Genova) si sono registrati 9 pazienti positivi, 8 ricoverati del reparto di Medicina oltre allo stesso operatore. A darne notizia è stato il presidente della Regione Giovanni Toti. Sempre in Liguria, un altro cluster riguarda una Rsa a Tiglieto (Genova) dove due operatori che lavorano all'interno della struttura hanno provocato il contagio di tre pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Toti ha spiegato che fortunatamente uno è già stato dimesso e nessuno dei contagiati è in pericolo di vita.

"Dalle prime indagini interne della Asl – le parole del governatore ligure – personale ospedaliero non vaccinato ha portato il virus inconsapevolmente all'interno di un reparto e ha provocato nove pazienti positivi che sono ora ricoverati all'ospedale di Lavagna. Lo erano già per altre ragioni, ma oggi si sono positivizzati in ragione di un incontro con lo staff sanitario che evidentemente ha rifiutato il vaccino, visto che il personale sanitario è già stato vaccinato tutto da tempo”. Il governatore Toti, come già aveva fatto in passato dopo il cluster al Policlinico San Martino, ha ricordato come il tema dell’obbligo vaccinale sia molto delicato e da chiarire. "Questo è un tema evidentemente molto delicato sull'obbligo vaccinale e sulla gestione del personale sanitario a contatto delle persone più fragili che non vuole vaccinarsi – ha sottolineato Toti -. È un tema di cui si è parlato con il Governo, mi sono confrontato a lungo anche con il ministro Speranza. Mi auguro che il legislatore corra ai ripari al più presto dando una interpretazione univoca".

Intanto la direzione strategica dell'Asl 4 di Chiavari ha comunicato che "nell'ambito delle periodiche azioni di monitoraggio estese ai pazienti ricoverati, sono stati riscontrati 8 soggetti positivi nei controlli seriati al tampone molecolare Sars Cov2 nel reparto Medicina di Lavagna. Il monitoraggio è stato esteso a tutto il personale e un operatore è risultato positivo". "Come da procedura – si legge nella nota – tutti i pazienti peraltro asintomatici per sintomatologia ascrivibile al Covid sono stati trasferiti nel reparto covid di Sestri Levante e si è proceduto alla sanificazione delle stanze di degenza e della zone comuni L'attività del reparto è ripresa mantenendo le opportune regole di distanziamento e l'utilizzo puntuale dei dispositivi di protezione".