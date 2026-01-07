Cosparge moglie di liquido e tenta di darle fuoco in casa, figlio minorenne nasconde l’accendino e la salva

Un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio della moglie dopo aver cosparso di liquido infiammabile la donna e aver tentato di darle fuoco nell’abitazione di famiglia a Cavarzere, nella città metropolitana di Venezia. A salvare la donna il figlio minorenne della coppia che all’ultimo momento è riuscito a sottrarre e nascondere l'accendino con cui l’uomo minacciava di dare fuoco alla compagna.

La terribile scena nel giorno di Capodanno, giovedì scorso 1 gennaio, dopo la cena in famiglia. Secondo quanto ricostruito finora, era la serata quando l’uomo in preda a ira incontrollabile durante una discussione per futili motivi, avrebbe aggredito la consorte con minacce e insulti prima di passare alle mani picchiandola.

Ad un certo punto infine l’attacco con intenti omicidi, secondo gli inquirenti. Il 43enne si è munito di bottiglietta con liquido infiammabile e ha gettato il contenuto sulla donna cospargendole i vestiti prima di versarne altro sul pavimento della cucina con l’intento di bruciare tutto. Quando la situazione sembrava ormai irreparabile, l’intervento tempestivo del figlio ha evitato una tragedia imminente. Il ragazzino minorenne, approfittando di un momento di distrazione, è riuscito a prendere e a nascondergli l'accendino guadagnando così tempo utile perché i carabinieri, precedentemente avvertiti con una chiamata di emergenza, arrivassero in zona.

I militari dell’arma quindi sono giunti sul posto e hanno arrestato l’uomo con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie trasportandolo nel carcere del capoluogo veneto. Le successive indagini, anche attraverso l’ascolto della donna e del figlio, hanno fatto emergerne una situazione di violenza domestica che andava avanti da tempo anche se mai denunciata alle forze dell'ordine. L’aggressione infatti pare non fosse un episodio occasionale ma il 43enne già altre volte si era reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della compagna.