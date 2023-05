Cosenza, scolaresca cade nel fiume facendo rafting: dispersa una ragazzina Sono in corso le ricerche di una ragazzina che risulta dispersa in provincia di Cosenza. La piccola è caduta nelle acque del fiume Lao mentre faceva rafting con alcuni compagni di scuola. Il gruppo di adolescenti si trovava in gita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Risulta ancora dispersa la ragazzina della provincia di Reggio Calabria che questo pomeriggio è caduta nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo (Cosenza) mentre faceva rafting con alcuni compagni di scuola. La minore sarebbe caduta dal gommone sul quale si trovava a causa dell'ingrossamento delle acque del fiume. Come lei, hanno perso l'equilibrio altri 3 ragazzini che però sono stati subito recuperati.

Secondo quanto reso noto, i giovani coinvolti nell'attività erano almeno 40, tutti di 16 e 17 anni. Il gruppo si trovava in una zona impervia nei pressi del fiume ed è stato messo in sicurezza. Tra loro vi sarebbe anche un contuso trasportato via in barella. I ragazzi sono stati lentamente evacuati e portati in salvo.

Le ricerche dell'unica dispersa invece proseguono, per ora senza successo. Gli adolescenti fanno parte di una scuola della provincia di Reggio Calabria e stavano partecipando ad una gita scolastica. A lanciare l'allarme, una guida che si trovava su un secondo gommone con altri allievi. Il fiume Lao era particolarmente ingrossate a causa delle piogge dei giorni scorsi che hanno fatto aumentare sensibilmente il livello delle sue acque.

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 15 di oggi, martedì 30 settembre. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco e il personale del Nucleo speleo alpino fluviale. I soccorritori stanno concentrando le operazioni nel tratto sottostante il noto viadotto Italia dell'autostrada del Mediterraneo. Sul posto anche i carabinieri e l'elisoccorso del 118, intervenuto per lo studente ferito e pronto a tornare in azione in caso di necessità.