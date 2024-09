Cosenza, bimba di 2 anni in coma dopo aver ingerito marijuana: padre arrestato per possesso di droga

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

È stato arrestato per possesso di stupefacenti il papà della bambina di neanche due anni, ricoverata dalla serata di giovedì nell'ospedale di Cosenza per aver ingerito marijuana nella casa in cui vive con i genitori. L'uomo è ora ai domiciliari.

La piccola paziente si trova nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Annunziata, dove è tenuta in coma farmacologico; le sue condizioni, però, sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Rimane comunque in prognosi riservata ed è ancora intubata, sottoposta a ventilazione assistita.

Sono stati gli stessi genitori a portare la figlia, di 20 mesi, al pronto soccorso per una crisi epilettica: hanno riferito ai sanitari di essersi allarmati dopo che la bambina non rispondeva più agli stimoli. Tuttavia, dopo i primi accertamenti ed esami, è stato scoperto che aveva ingerito una sostanza stupefacente.

I medici dell'ospedale di Cosenza attendono ora il referto definitivo degli esami tossicologici per stabilire con certezza quale droga abbia ingerito la bambina. Le è stato inoltre eseguito un elettroencefalogramma.

Si è scoperto poi che il padre era già noto alle forze dell'ordine per reati legati all'uso di droga, a causa dei quali si trova attualmente in regime di arresti domiciliari. Dopo il ricovero della figlia, il personale della Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione nella casa dei genitori, trovando droga e materiale per il confezionamento.

Per quanto accaduto, come da prassi, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Al momento, per l'intossicazione della bambina, non sarebbero stati presi provvedimenti ulteriori nei confronti del genitore.